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﻿本間高爾夫覓併購 谷非球桿業務比重

2017-10-06 列印
  本間高爾夫（6858）董事長兼首席執行官劉建國表示，正在積極尋覓併購機會，以拓展新市場以及非球桿業務。目前非球桿如服飾配件等業務比重不足15%，遠較行業的60%為低，期望能進一步提升。公司上市已近滿1年，截至今年3月尾已派發40%股息，對於會否派發特別息及未來派息政策，他稱將會以最大的努力回饋股東。

　　劉建國表示，今年會開展印尼及越南的東南亞新市場業務，以通過第三方零售商模式進行。與此同時，對於與策略投資者復星國際（656）合作保持開放態度，模式包括在其旗下的酒店及娛樂場所開設專賣店。

　　截至今年3月底止全年，本間高爾夫的歐美市場業務錄得下滑。劉建國表示，自去年開始在歐美分銷業務戰略調整，截至5月底已通過當地第三方大型零售商，設有100多個網點。目前美國市場已恢復增長，歐洲調整已接近尾聲，料也將有較快增長。
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