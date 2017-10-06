﻿IFC外望——擬於英俄上市 En+籌117億

俄鋁（486）大股東En+集團計畫在倫敦和莫斯科上市，擬集資15億美元（約117億元）。英國傳媒指出，En+上市將引入中國華信能源的新加坡戰略投資者AnAn Group，擬在上市時認購5億美元，作為上市的基石投資者。鋁價今年回升，令這家以鋁業及水電能源為盈利主要貢獻的En+集團，財務表現大為改善。



En+集團預期，最快今年11月在倫敦上市，集資所得大部分，約10億美元將用作償還貸款。行政總裁Maxim Sokov指出，公司日後也能夠派發股息。



En+集團主要資產為鋁礦資源及能源項目，並持有俄鋁（486）逾48%股權。而其基石投資者中國華信在投資En+集團前，亦在上月初斥資90億美元（約702億元），收購俄羅斯國營油公司Rosneft的14%股權。



俄鋁的公告指出，En+宣佈有意進行首次公開發售，將代表En+普通股之全球預託證券納入英國金融行為管理局官方名單，並於倫敦證券交易所上市證券主要市場及莫斯科證券交易所買賣。



維持坡元有效匯率 星洲或緊縮



太平洋投資管理公司（Pimco） 認為，新加坡金管局本月可能會收緊政策立場，相信會令金融市場措手不及。收緊政策立場的一旦成真，這將成為首批採取緊縮措施的亞洲央行之一。Pimco新興市場基金經理 Roland Mieth稱，經濟指標顯示，新加坡經濟增長前景改善，今年核心通脹率可能接近2%新加坡金管局預測範圍的高端。



他表示，新加坡金管局有可能提高坡元名義有效匯率（NEER）政策區間的斜率，預示緊縮行動。新加坡金管局自2016年4月，把匯率政策區間斜率降零，往後一直維持名義有效匯率不變。



新加坡經濟增長過去一年改善，當局再沒有在進一步推出新的寬鬆政策。新加坡是少數使用匯率，而非利率為主要政策工具的國家。Roland Mieth稱，仍有三成機會新加坡金管局會在10月的政策會議上緊縮立場。



高瞻