﻿恒指假期後高見28626 港股大時代創九年半新高

港股終於突破2015年4月大時代高位28588，恒指中秋假期後復市，周五承接外圍股市造好，高開247點，見28626，為9年半新高。雖然見高位後升幅逐步收窄，收報28458，升78點，以及在北水欠奉的情況下，大市成交仍有1029億元，跨月連升4個交易日，累漲逾千點。



鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，恒指見港股大時代高位後，有獲利回吐的情況出現屬正常，因為每逢恒指創新高後都會有調整，只要不是有壞消息，調整過後仍會繼續向上。此外，熊麗萍稱在北水欠奉下，港股仍有過千億元成交感到意外，顯示資金持續流入個別板塊，至於下周一A股長假期後復市，如滬指升2%或以上，有望再度刺激港股，試上29000水平。



「股王」騰訊升0.75%



單計10月份首3個交易日，恒指已累升903點。國企指數收報11459，升61點。重磅藍籌股領漲大市，「股王」騰訊（700）曾見353.6元創新高，收報352元，升0.75%，貢獻恒指23點，為成交額第二大股份；友邦（1299） 升1.6%，收報59.6元；平保（2318） 則漲1.1%，收報63.8元，兩隻股份合共貢獻恒指48點。



眾安創新高 吉利破頂



個別股份方面，「三馬概念」的眾安在線（6060），一度再爆升近兩成，曾高見96.1元，創上市新高，較招股價高出逾60%，收市報93.65元，升16.6%，全日成交達56億元，為成交額最多股份。



汽車股在吉利（175）破頂帶領下，多隻股份均錄得升幅，吉利高見27.65元，收報27.35元，升5.6%，為表現最好的藍籌股，貢獻恒指25點。