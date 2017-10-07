﻿標普：「去槓桿」內銀流動性收緊

評級機構標準普爾發表報告指，自中國政府推動「去槓桿」政策後，內地銀行業資產增長速度較名義國內生產總值（GDP）落後，是2012年以來首次，預計內銀的資本和流動性將於未來兩年內收緊。



報告表示，內地銀行業今年的資產預計會增加5.5%，不及前5年的平均增幅15.2%，銀行業資產增速大幅放緩，反映內地政策重要的改變，從資金容易取得，信貸寬鬆，轉變成資金趨於緊縮/中性，信貸寬鬆，以達到經濟「去槓桿」的目的。



標普指，雖然銀行的借款成本或已在高位趨穩，但由於銀行逐步轉嫁增加的成本，加上貸款增長繼續超過存款的增長，導致企業及個人貸款利率有機會進一步上升，這將增加利率上升不穩定周期、資產品質惡化，以及資本不足的尾部風險，對中小型銀行影響更甚。