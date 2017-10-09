﻿「十九大」後勢回調 A股今復市料造好

內地超級黃金周休市期間，美股連番刷新歷史新高，港股更突破大時代高位，恒指創2007年12月以來新高。市場關注周一A股復市後會否追上潮流。不少分析指，A股已累積較多升幅，後市上衝3400點將遇阻力，基金或逢高減持，「十九大」後大市會有回調期。



平安證券投資策略部副總經理羅曉鳴認為，A股本來在節前的三、四個月持續上升，累積了較大的調整壓力；現在受惠定向降準，節後有望上試3400點，但反彈力度難料。因為銀行股、地產股已累積較大升幅，同時，樓市調控必須加碼亦成為市場共識，內房銷情料轉淡。長假前，滬指收報3339.64點，跌0.17%，失守30天平均線，成交持續低迷。



國慶長假期間，港股內銀股明顯受益，而能否傳導至A股內銀股仍待觀察。今年以來港股升幅約30%，內地股市升幅不足9%，仍有較大差距。海通證券姜超團隊認為，定向降準一直都有，只不過這次央行改變了標準，而標準沒有大幅下降，不可能大水漫灌。姜超稱，26家中港上市內銀明年初「放水」約3000億元，不少機構預測的7000億至8000億元是誤讀。



中銀國際的最新策略報告認為，定向降準是寬鬆信號，該政策出台時間超出預期；同時，目前已作預披露的A股三季度淨利潤增速為37%，較二季度回升14.4%，業績好於市場預期；再加上長假期間外圍環境好轉，綜合來看，10月A股仍是樂觀市場，預期創業板要優於主板。



地緣政治因素影響



恒指上周最高升至28626點，衝破大時代高位的28588點，創九年半新高，收市報28458點，成交額達1029.71億元。A股十一黃金周後復市，市場憧憬北水來港可為牛市帶來支持。分析員認為，未來一周股市會受地緣政治因素影響，令港股升勢受壓。



A股黃金周後復市，造好機會大，但港股能否跟隨造好並持續升勢將視乎A股出力程度。內銀股上周初領漲，中行（3988）、建行（939）、工行（1398）5日升幅錄介乎5.45%至10%，當中工行更曾創52周新高。內銀股爆升後若現回吐，或對港股升勢構成壓力。



騰訊上周股價再創上市新高，收報352元，其分拆網絡文學業務閱文集團於主板上市的消息對股價有一定支持。此次發售總額佔閱文擴大後的已發行股本總額15%，分拆完成後，騰訊仍間接持有閱文集團不少於50%股權，為閱文的控股股東。



面對港股上周風高浪急升勢，不少投資者憂慮股災會否在不久的將來降臨。分析員指，與2015年4月大時代相比，目前港股成交未算熾熱，當年日均成交約2000億元，較現時日均成交約1000億元多近一倍，且未見「全民皆股」的情況，認為投資氣氛仍算良好。