﻿Sisram覓併購機會 開拓主要市場 料中國市場五年超歐美

由復星醫藥（2196）分拆的以色列醫療美容機械供應商Sisram（1969），上月剛上市且加強中國市場發展。該公司預計，中國市場未來5年可超越歐美，成為最大市場。公司並會繼續尋覓併購機會，包括能夠鞏固以及擴大其在中國市場的項目，母公司相信會予以支持。



Sisram管理層在電郵回覆本報查詢時表示，中國為其重要市場之一，預期市場地位及未來發展，能夠透過與母公司合作而有所加強，例如後者持有並營運的醫療機構，將有潛力成為公司未來的客戶。



未來收購方向方面，會留意較能與公司業務形成互補，具備創新及突破潛力的產品或者技術，並能夠有助開拓主要市場如中國、北美及歐洲，或者新市場，至於與現有業務相關聯性的項目，例如相似的渠道或終端客戶，以及醫療美容服務服務提供者如診所等。Sisram有意進攻新市場包括日本、印度、泰國、印尼，以及東歐國家如波蘭。



有意進攻日印泰等



香港目前與主要分銷商Neo Derm合作，未來會尋覓更多發展機會。截至去年底，歐洲及北美為最大市場，分別佔總收入約27.7%及26.2%，中國排行第三，佔比為21.8%，其次為其他亞太地區及拉丁美洲等。Sisram預期，中國銷售能量源醫療美容機械產生的收益，至2021年的每年複合增長率為15.5%，主要為受到個人可支配收入提高及較為長壽，帶動醫療保健需求。



另外，復星醫藥及復星國際（656）聯合公佈，就Sisram超額配股權已由聯席全球協調人部份行使，涉及合共215.56萬股，每股作價8.88元，股份佔於超額配股權的任何行使前根據全球發售初步可供認購的售股份總數的約1.96%。