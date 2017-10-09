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﻿天瑞水泥存款同系公司

2017-10-09 列印
　　中國天瑞水泥（1252）公佈，與天瑞財務訂立存款服務協議。天瑞財務將向水泥集團提供存款服務，惟須受存款服務協議規定的條款及條件所限。

　　天瑞財務就存款服務提供予水泥集團的利率，將不低於中國人民銀行釐訂的相關基準利率，以及同期中國其他主流金融機構，就性質及期限相似的可資比較存款向水泥集團提供的利率。水泥集團在截至2017年、2018年及2019年度，在天瑞財務的存款每日結餘（包括其應計的任何利息）將分別不得超過7億元（人民幣，下同）、10億元及10億元。水泥集團存放在天瑞財務的金額，將不得多於天瑞財務及其聯屬公司向集團提供的資金中所動用的總額。
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