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﻿安倍：退出量寬為時尚早

2017-10-09 列印
　　日本首相安倍晉三在大選前哨辯論中稱，現在不是退出寬鬆貨幣政策的時候。安倍晉三昨與其他主要競選黨派對手出席日本記者俱樂部舉行辯論，稱自己與央行行長黑田東彥有共同的2%通脹目標，至於用何種手段達標和退市，將交託黑田決定。

  安倍補充，儘管政府仍維持2020年財年取得基本預算盈餘的目標，但目前看來無法達成，他又為安倍經濟學施行的貨幣、財政和次季增長政策辯護，指若不展開量寬，情況將會更糟。除了日本，美國本月正式步入縮表的退市進程，而歐羅區即將停止量寬買債計劃的討論也甚囂塵上，正在積極部署脫歐的英國央行也暗示會在數月內期啟動加息。
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