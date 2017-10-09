﻿市場簡訊

—復星醫藥（2196）公佈，上海復星醫藥、復星實業（香港）等由聯合收購方出資不超過10.913億美元收購印度藥業 Gland Pharma 約74%的股權，已於10月3日完成交割。上述收購建議是由7月中的12.6億美元收購 約86%Gland建議更改而成。Gland Pharma主要從事注射劑藥品的生產製造業務，收入主要來自於美國和歐洲。







—英國媒體指，美國知名短期租屋網站Airbnb的英國分公司，去年在英國的營業額高達6億英鎊（約61億港元），但僅繳納20萬英鎊稅款（約204萬港元）。報道指該公司雖然在英國有Airbnb Payments UK和 Airbnb UK兩間公司，前者去年稱盈利下滑至18.8萬英鎊，後者雖有稅前盈利，但由於派股予員工而獲得減稅，而抵消應繳稅。







—《星期日泰晤士報》披露，上周倒閉的英國廉航公司Monarch Airlines，大股東私募基金Greybull曾於1年前秘密與美國波音公司達成注資1.65億英鎊的協議，這協議加上手頭值2.5億英鎊的跑道使用權以及4800萬英鎊公司銀行戶口現金，足以大幅減少Greybull表面蒙受的2.5億英鎊虧損，但英國納稅人、公司員工、客戶、信用卡公司等則承受龐大損失。







—電視廣播（511）上周在法院針對證監會的上訴得直，不過，回購股份或再遇阻。公司昨公佈，根據收購及合併委員會5月裁決中的轉介，通訊局已就電視廣播於2015及2016年遞交的兩項股權變動申請，向公司尋求資料及澄清。通訊局告知，在上述兩項變動獲圓滿解決」前，局方不認為考慮進一步股權架構變動申請是適合或合理的。通訊局表示，未能就關注事項的評估提供任何時間表。電視廣播將繼續評估通訊局目前對兩項申請的評定，對回購要約和時間表的影響。目前為止，未能確定要約將會進行。公司今日復牌。







—外幣兌換格價平台YBPay為個人及商業客戶比較匯率及尋找合適兌換店，始創人兼行政總裁李振寧表示，現時合作的本地兌換店超過50間，正積極尋求與新界的兌換店合作，服務將可覆蓋至沙田、元朗、屯門等地。







—股神巴菲特的投資旗艦巴郡公司宣佈，旗下擁有77年歷史的雪糕和快餐連鎖店經營商International Dairy Queen公司（IDQ），現任總裁兼行政總裁蓋拿（John Gainor）將於今年底退休，他的職位將由餐飲業資深高管巴德爾（Troy Bader）接替。







—法國雷諾車廠承諾從現時到2022年，透過拓展新興市場，以及擴大發揮其在混合動力和電動車生產的低成本優勢，力求把銷售量從現水平提高四成四；雷諾期內需要把汽車銷售數量由去年的347萬部增至500萬部。該公司又重申2月提出的目標，承諾期內把經營毛利將提高至7%，營業額擴大至700億歐羅（約6390億港元）。







—日本信貸評級機構（JCR）警告，假如日本政府「完全」或「實際上」放棄其平衡預算目標，則這家日本本土的評級公司，可能會考慮調降日本目前為AAA級的主權債評級。JCR表示，在10月22日大選之後，將充份檢視新政府的政策，屆時或會就是否把日本主權債降級，有所決定。