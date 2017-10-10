﻿杜指納指曾創新高 憧憬減稅 美股高位爭持

美股周一在新高水位爭持，在憧憬總統特朗普減稅改革下，杜指和納指曾再創新高，杜指曾升29點，見28803點，刷新高位紀錄；納指曾升9點，攀上6599點新高，但未能守住升幅。美國周一是哥倫布日假期，債市休市和沒有經濟數據出爐，外圍消息不多。美匯則見窄幅回軟。



今晨四時，杜指收報22761點，跌12點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見77.34元，較香港收市價跌0.16元；騰訊（700）美國預託證券見跌351.12元，較香港收市價升2.12元。



市場投資者由於缺乏來自債市的方向，避免大手入市，同時觀望聯儲局周三出爐的上月議息會議記錄，以及摩根大通周四解開的第三季度業績序幕。此外，有共和黨參議員與總統特朗普發生口頭爭議，引發市場憂慮稅改方案因而受拖延。



此外，即將卸任德國財長、轉任國會議長的朔伊布勒，在《金融時報》訪問中，警告全球的債務和流動性不斷膨脹，對世界經濟構成巨大風險。他指，由於各主要央行向市場注入數萬億美元流動性，形成目下的「新泡沫」風險。他同時還警告，歐羅區的穩定亦面臨風險，尤其是受到危機後留下不良貸款拖累的銀行資產負債表所造成的風險。



歐央行周一表示，區內有多達51家大銀行須在壓力測試後提高資本緩衝，來對應利率突然變動等可能風險，而接受測試的區內110家大銀行大部份均財政穩健。



美匯指數受上周非農業職位意外收縮拖累，周一窄幅回軟，曾跌0.16%，見93.649；日圓則續升0.28%，見112.32兌1美元（每100日圓兌6.95港元），其後一度蒸發升幅。



紐約11月期油在50美元水位下靠穩，曾升43美仙或0.87%，見每桶49.72美元。倫敦現貨金價受惠美元偏軟而回升，曾升9美元或0.71%，見每盎司1285.6美元。



恒指短期料續整固



內地樓市急速冷凍，拖累港股於黃金周後回吐，恒指四連升後止步，股王騰訊（700）領跌，再加內房黃金周銷情慘淡，內房股價急回軟，奧園（3883）及雅居樂（3383）齊跌逾7%，恒指最多跌176點，全日跌131點，仍穩站28200以上，成交額逾977億元。而憑「三馬」概念而急升的半新股眾安（6060），則創新高後回軟，收市跌逾3%。有分析料，中共十九大會議前，投資者入市態度審慎，港股短期將續整固。



恒指上周五一度突破2015年大時代高位後，昨日即使北水於長假後回歸，大市現整固，恒指昨日低開17點，報28440點，開市早段曾短暫倒升，最多升30點，高見28488點，已為全日高位所在，其後受制於28500阻力，大市反覆向下，最多跌176點，低見28282點，於28200見支持後回穩，尾市跌幅收窄，恒指收報28326點，跌131點或0.46%；國企指數收報11385點，下滑73點，成交金額977.5億元。