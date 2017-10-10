﻿外儲達3.1萬億美元 人民幣升穿6.63關 基金看好「十九大」效應

人行公佈9月份中國外匯儲備達3.1萬億美元，按月再增170億美元，連升八個月，亦為近一年高位。人民幣在岸及離岸價大升，雙雙升穿6.63關口，離岸價更曾升上6.61兌1美元。



9月份外匯儲備重上3.1萬億元，且為2014年6月以來最長連續增長時間，較年初累增980億美元，增幅3.3%。外匯局指出，9月內地跨境資金流動和境內外主體交易行為進一步趨于穩定和平衡；國際金融市場上，主要匯率和資產價格漲跌互現，外滙儲備投資總體升值，推動了外滙儲備規模上升。



內地長假後復市首日，雖然人民幣中間價定於6.6493，下跌124點子，但在岸價全日造好，最多大漲255點子，日盤收報6.6285，上升185點子。離岸價升幅更顯著，一度高見6.6177，升328點子；截至晚上9時許報6.6223，升282點子。



不過，上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，昨日在岸人民幣交投量相對薄弱，以致人民幣升幅更明顯，這或與美日台假期有關。他指，由於上周為內地黃金周假期，故今周復市內地股市即追落後，加上投機型基金看好人民幣在十九大召開會議前偏向6.6機會較大，令市場出現人民幣買盤，料短期人民幣徘徊6.6至6.7之間，估計隨著海外掛牌的內地企業需派季度息，以及內地人黄金周海外簽帳後須兌換外幣找數，或稍利淡人民幣。



另外，美匯指數受上周非農業職位意外收縮拖累，周一窄幅回軟，曾跌0.16%，見93.649點；日圓則續升0.28%，見112.33兌1美元（每百日圓兌6.95港元）。歐羅續升0.15%，見1.1748美元（歐羅兌9.17港元）；英鎊亦回升0.9%，見1.3184美元（英鎊兌10.3港元）。



A股復市開門紅



國慶長假後A股首個交易日，迎來開門紅，人民銀行預告的定向降準好消息，成為內銀A股趁高出貨的良機。上證綜指昨高開低走，早段一度升穿3400點，最多漲1.62%，午後工行沽盤湧現，拖低指數，滬指收報3373.38點，升0.76%，滬深兩地成交5383億元（人民幣，下同）。



黃金周A股休市期間，在港股市場，工行（1398）H股勁升10%，推動恒指創近10年新高。不過，此情形沒有再次上演。工行A股昨開市彈升4%，全日升約1%。平安證券投資策略部副總經理羅曉鳴稱，「降準好消息支撐銀行股半天升勢，因為年內銀行股累計升幅已很大。」他認為，A股不太可能跟隨港股走勢，後市A股仍在高位反覆，十九大會議之後會更加明顯的回調。



中金認為，內地「超級假日」旅遊、消費穩健增長，同時樓市銷情理想已維持3年，整體庫存低，仍看好龍地產、金融及消費股，對第四季股市並不悲觀。



深證成指昨天則高開高走，全日收漲1.60%，5G概念股成為升市火車頭。中興通訊A股一度漲停板，收市時升5.9%，京東方大漲8.9%。



另外，「南水」北上增加，10月9日，滬港通和深港通北向淨買入合計76.8億元（人民幣，下同），創下深港通2016年12月5日開通以來的新高，同時也是2015年8月以來最大單日淨買入。其中，深股通淨買入29.7億元，創歷史新高；滬股通淨買入47.1億元，為2016年8月以來高點。