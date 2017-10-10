現年48歲的張志勇，在李寧於2004年上市後，更擔任行政總裁、執行董事等職；去年8月至今年1月，曾出任現時出現財困的樂視體育總裁職務。
樂視體育前總裁 任中動向執行官
現年48歲的張志勇，在李寧於2004年上市後，更擔任行政總裁、執行董事等職；去年8月至今年1月，曾出任現時出現財困的樂視體育總裁職務。
一年雜費 最勁七千二幼園家長吃不消
「免費優質幼稚園教育計劃」今學年起實施，教育局昨天公佈最新《幼稚園概覽》，披露今學年參加免費幼教計劃的七百四十多所學校去年收取的雜費，其中晶晶幼稚園（屯門校）去年雜費達七千二百多元，當中逾半為課本和練...
2017-10-10
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河北玻璃棧道「碎裂」 遊客導遊嚇至倒地
國慶中秋黃金周期間，內地多個景區迫滿遊客，河北東太行景區玻璃棧道不但令人望而生畏，網上流傳短片更顯示，有遊客甚至導遊被景區在棧道增設的特別效果嚇至倒地。 東太行景區周日在官方微博發放一段短片，影片顯示一名頭戴帽子、手持藍色導遊旗的中年男子踏上離谷底千米的懸空玻璃棧道時，腳下玻璃突然「碎裂」並發 出聲音，該男子即時發出驚訝叫聲，更嚇至倒在地上，但身旁另一名遊客則淡定走過。 景區辦公室昨表示，該種特別效果東太行景區首創，景區在這段特效展示區前，已豎立提示牌，提醒患有心臟病、高血壓等心血管疾病遊客不宜進入棧道。辦公室並強調，景區檢測維修人員每天均會檢查玻璃棧道，若發現玻璃...
2017-10-10
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一嚐當超級英雄滋味 漫威VR體驗館落戶釜山
亞洲首座漫威虛擬實境體驗館，後日在韓國釜山開幕。體驗館位於釜山東區，佔地一萬三千九百平方米，建築面積為六千六百平方米，遊客可透過虛擬實境、擴增實境、立體影像等最新視像技術，化身鋼鐵奇俠、美國隊長、變型俠醫、雷神、蜘蛛俠等超級英雄，打敗反派拯救世界。體驗館營業時間為周一至五上午十時至晚間十時，周末和假期更營業至深夜十二時，平日成人門票價格為三萬四韓圜（約二百三十二港元），假日門票價格為三萬九千韓圜（約二百六十六港元）。
2017-10-10
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南區半山豪宅部份錄破頂價 氣氛好轉睇樓回升
港島南區最近睇樓人流稍為回升，惟近月成交量維持平穩，月內成交集中於大碼豪宅，但屢錄破頂成交，當中2伙為陽明山莊的大單位。另外，指標屋苑華景園及淺水灣麗景園均各錄1宗沽售，造價理想。 美聯物業區...
2017-10-10
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杜指納指曾創新高 憧憬減稅 美股高位爭持
美股周一在新高水位爭持，在憧憬總統特朗普減稅改革下，杜指和納指曾再創新高，杜指曾升29點，見28803點，刷新高位紀錄；納指曾升9點，攀上6599點新高，但未能守住升幅。美國周一是哥倫布日假期，債市休市和沒有經濟數據出爐，外圍消息不多。美匯則見窄幅回軟。 今晨四時，杜指收報22761點，跌12點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見77.34元，較香港收市價跌0.16元；騰訊（700）美國預託證券見跌351.12元，較香港收市價升2.12元。 市場投資者由於缺乏來自債市的方向，避免大手入市，同時觀望聯儲局周三出爐的上月議息會議記錄，以及摩根大通周四解開的第三季...
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反金帥聲下迎大馬 港足求創奇蹟
亞洲盃外圍賽第三圈分組賽，香港今晚八時在大球場鬥馬來西亞，唯有贏波才可以保住出線希望。港隊總教練金判坤懶理部份球迷高舉Kim Out標語的反對浪潮，繼續重用新入籍兵前鋒佐迪、守將列斯奧、丹尼，盼在最後三場奇蹟後上出線。 （now633台晚上7:45直播） 香港隊在亞盃外現時三戰得兩分排小組第三，要在最後三場後上出線機會極微。上周四港隊主場友賽4:0勝老撾，部份球迷高舉Kim Out標語反對金帥執教，有別兩年前世界盃外圍賽港隊兩和中國時、金帥萬人愛戴的舊模樣。港隊主力門將葉鴻輝都對於金判坤投下信心一票：「球迷各有意見，但球員落場便只管做到最好，按照部署比賽。」 馬來西...
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新加坡環球影城 激恐萬聖節
就快到萬聖節，在獅城著名度假勝地聖淘沙名勝世界內的人氣主題樂園新加坡環球影城，每年此際都會舉辦大型萬聖節活動。今年的《萬聖節驚魂夜7》（HHN7）已是第七屆舉行，鬼屋、恐怖區、射喪屍遊戲，以至現場表演...
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夫妻檔亮相搵真銀 YoYo笑認遭老公冷落 拖王浩信否認婚變
王浩信與陳自瑤（YoYo）結婚六年，近月卻有傳男方與《踩過界》拍檔蔡思貝撻着，加上YoYo不欲再生小朋友，令兩夫妻陷冷戰兼傳出婚變。王浩信與YoYo自婚變傳聞後，昨首度以夫妻檔出席商場活動搵真銀，Yo...
2017-10-10
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社論——關愛社會 怎容倫常血案頻生
葵盛東邨發生兒子涉弒母後墮樓慘劇，是今年以來第三宗涉照顧家中病人的倫常血案，令人難過。社會不應輕視在家照顧病人的壓力，須積極尋求方法，協助照顧者紓減壓力。 人口老化加速，患病長者在家由親人照顧的現象，愈見普遍，孭起照顧責任的配偶，自己身體狀態也不佳，而子女工作壓力大，還要悉心照顧親人，心力交瘁。 除了葵盛孝順仔殺病母一案，今年二月一名五十八歲的士司機在鑽石山瓊山苑寓所，疑不堪夫婦同受病魔折磨，用皮帶勒斃五十六歲妻子後再跳樓身亡；四個月後筲箕灣耀東邨一名曾中風的七十六歲婦人，由八十歲丈夫獨力照顧，疑有人不堪老伴受病患折磨，將對方殺死，疑犯隨後報警自首。 一個關愛社會，不能讓倫...
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田泰安睇好 雷神新勝馬
田泰安於剛周日終打破連續五個賽日無贏馬的悶局，而且憑「魅影揚飛」和「五十五十」起孖，昨晨他坦言亦鬆一口氣，並希望可於明晚谷戰乘勝追擊，六匹座騎中，他表示以「首映」和「七彩」最具爭勝機會。 列陣第七場二班一千米的「首映」，上仗作轉四歲後的首戰，角逐去季五戰未嘗贏過的一千米直路賽，結果在莫雷拉胯下輕鬆放到贏馬，表現明顯進步。由於莫雷拉停賽，「首映」今次帥權再度落入田泰安手上，田泰安說︰「從『首映』上仗前速後勁兼備收韁贏馬的姿態，跟上季在我胯下的表現比較，馬兒顯然更加成熟進步。賽後牠操練正常，上周二試泥閘再次一放到底掄元，今次轉戰曾經三捷的谷草一千而負一二四磅並非太重，當有望連捷...
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