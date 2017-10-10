  • 2017年10月10日 星期二
  • 32º
  • 65%
熱門： 施政報告弒母墮樓少女時代貓店長曹星如

日報新聞 > 財經

﻿樂視體育前總裁 任中動向執行官

2017-10-10 列印
　　中國動向（3818）宣佈陳義紅為專注其執行董事兼主席職務，已辭任首席執行官一職，並找來曾任李寧（2331）行政總裁及樂視體育總裁的張志勇，出任該職，為期3年，同時獲委任為執行委員會成員。張志勇除獲年薪約360萬元人民幣及19.4萬元董事袍金外，更可折讓價認購1.38億股新股，每股作價1.26元，較昨日收市價折讓8.7%，涉資約1.74億元，但張志勇只須出1成資金，便可一躍成持有約2.44%股權的股東，餘額由該公司以貸款方式支付。

　　現年48歲的張志勇，在李寧於2004年上市後，更擔任行政總裁、執行董事等職；去年8月至今年1月，曾出任現時出現財困的樂視體育總裁職務。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd