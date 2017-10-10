﻿已收7200萬訂 利邦或易主

利豐（494）大股東馮國經家族名下的利邦控股（891），昨天宣布控股權或會易手。利邦控股表示，與一名潛在認購人達成一項沒有法律約束力的原則協議，公司或會向該認購人發行新股。如果交易落實，將導致利邦控股權易手，新大股東或要提出全面收購。不過，作為原大股東的馮氏零售集團（馮國經家族的私人公司），仍會是主要股東之一。



通告指出，利邦控股已收到潛在認購人一筆7200萬元的訂金，但交易仍在磋商之中。假如交易落實，將會在發行新股的作價之中扣除該7200萬元訂金。現時利邦的大股東為馮氏零售集團，持有利邦40.95%股權。