﻿IFC外望——麥記重推「木蘭點醬」 eBay炒到7800元

美國麥當勞呢個周末造咗各大媒體嘅焦點，為嘅係佢哋上個禮拜五將一隻消失咗20年嘅麥樂雞四川風味點醬限量版回歸，點知即時被人潮攻陷，仲惹來大批空手而回嘅客人不滿，有啲分店甚至出現示威、打鬥場面，要出動警察維持秩序。



一醬難求下，有人喺eBay炒作呢種點醬，價格竟然暴漲近千美元（7800港元），可謂一場鬧劇。麥當勞原本打算用四川辣醬回歸呢條綽頭，嚟宣傳佢哋新出嘅炸雞，呢個點醬最先喺1998年為同迪士尼合作宣傳動畫電影《花木蘭》而推出嘅，有網友回味話味道係酸甜中帶啲燒烤醬嘅香味。



至於點解一隻消失咗20年個點醬會突然爆紅，都要歸咎媒體同互聯網嘅威力，人氣科幻處境電視動畫喜劇《Rick and Morty》第三季頭嗰集，就有主角Rick免費宣傳，激動大叫「四川辣醬係支持我嘅唯一動力！」「哪怕要拍多9季，等多97年！我都一定要再食到四川辣醬！」



嘩！咁嘅告白加上網友蜂擁加入追捧，講到2000年後食唔到四川辣醬係「人間悲劇」喎！麥記呢次咁「限量」推醬，有乜辦法唔釀成混亂。搞出今次大頭佛之後，麥記公開道歉之餘，仲承諾話會喺今年冬天俾四川辣醬正式回歸點醬名單咁話。



新加坡人愛行街 亞馬遜出師失利



近年網購業務如日中天嘅亞馬遜，佢嘅Prime Now登陸新加坡3個月就碰壁，除咗當地已經有阿里巴巴控制嘅Lazada強勁對手之外，原來新加坡人係鍾意行商場嘆冷氣買嘢多過上網。當地舊年網上零售比重只有4.6%，同英美個15%同10%仲有好大距離。無他嘅！地方咁細，去邊度買嘢都方便啦！



有分析話，亞馬遜交貨延誤都損害咗佢哋推Prime Now嘅頭威頭勢，雖然佢哋聲稱話包括喺美國網站落單嘅時間在內，造到兩小時內交貨，但都唔夠當地電商Lazada同佢嘅母公司阿里鬥。仲有網購消費者話，以商品規模而言，Lazada提供超過3000萬產品，領先亞馬遜好多，佢哋依家每個月有超過660萬瀏覽點擊，定單比舊年多兩倍。



最重要嘅係，對於新加坡消費者而言，去商店或者購物中心通常只係幾分鐘路程，將購物當做日常運動又可以即刻摸到件產品至買，何樂而不為呢！



高瞻