﻿市場簡訊

—融創（1918）公布，9月新增預訂銷售額441.2億元（人民幣，下同），按年增長1.82倍；合同銷售額430.4億元，增長2.18倍；合同銷售面積約258萬平方米，合同銷售均價每平方米約1.67萬元。







—電視廣播（511）股份回購計畫再遇阻礙，通訊局表示在完成對其評估前，不會處理股權架構變動申請。電視廣播昨發公告指，獲通訊局告知在2015年1月及2016年2月遞交的兩項股權變動圓滿解決前，不認為考慮公司股權架構變動任何進一步申請是適合或合理，亦未能就其所關注事項的評估提供任何時間表。







—吉利汽車（175）宣布，今年9月總銷量達10.89萬部，創歷史新高，按年增長約42%及按月增長約13%。集團9月出口量按年減少1%至2058部，中國市場之總銷量為10.68萬部，按年增長約43%。今年首9個月之總銷量為82.71萬部，按年增長約80%，並達至集團2017年經修訂之全年銷量目標110萬部之75%。另外，廣汽集團（2238）亦公布9月份產量及銷量數據，汽車產量共18.81萬輛，按年增長15.5%，今年累計首9個月產量則增長26.8%。本月銷量共18.71萬輛，按年增18.19%，首9個月累計增長27.6%。







—創維數碼（751）公布，9月中國市場的電視機銷量下降30%至71.3萬台，其中4K電視減少11%至41.82萬台，約佔銷售的59%，去年同期佔比為46%；海外市場銷售升34%至104.1萬台；總銷量跌2%至175.4萬台。4月至9月，內地市場的電視機銷售則跌21%至349.9萬台，海外市場升1%至385.5萬台；總銷量跌11%至735.4萬台。



—嘉能可（805）公布，以9.73億美元收購雪佛龍南非子公司75%的股份以及雪佛龍在博茨瓦納的權益，當中包括一座每日產能10萬桶的開普敦煉油廠、位於德班的一個潤滑油廠、820座加油站以及其他石油儲存設施，以及220家位於南非和博茨瓦納的便利店。



今年3月，雪佛龍宣布同意以近10億美元將這些資產出售給中石化（386），惟截至5月，該交易仍在接受南非經濟發展部的審查。由於中石化收購交易延遲，令嘉能可得以作出收購。







—IMAX中國（1970）宣布，在剛剛過去的「十一」黃金周，IMAX中國影院總票房已超過5284萬元（人民幣，下同），創下歷史最高的國慶檔期戰績，票房較去年同期更飆升98.4%。







—碧瑤（1397）宣布，該公司於今年8月28日獲得環保園六號地皮之招標租約，進一步拓展塑料回收業務。該公司預期將由明年1月15日起開始承租，租約為期20年。該公司計畫利用地皮作塑料回收用途，目標把香港的塑廢料轉化為有用的原材料。







—木星資產管理副主席龐翰克（Edward Bonham Carter）表示，未來長遠的投資趨勢將主要由人口結構和科技創新所帶動，其中，印度和非洲將會帶動人口增長。他續指，科技會繼續推動經濟發展，但在資產管理業務上，相信人手管理仍佔一席位。問到未來影響市場的因素，他表示難以預測，美朝關係、西班牙政治不穩及中東局世均有可能令市場受挫。至於美國加息步伐，他個人認為不會加快。



