﻿滙控美市收報78元 沃爾瑪回購 美股再破頂

美股三大指數繼續破頂，杜指曾升越22800點，納指亦一度突破6600點關口。最大零售商沃爾瑪宣佈200億美元股份回購計劃，帶動消費股造好，加上能源受惠油價向上，利好大市氣氛。



杜瓊斯工業平均指數早段曾升89點，報22850點，再創新高，今晨四時收報22830點，升69點；納斯達克指數收報6584點，升7點；標普500點數則一度升至2555點，收市報2550點，升5點。滙控（005）美國預託證價格報78.93港元，較香港收市價升0.33港元；騰訊（700）美國預託證價格報353.15港元，較香港收市價升1.95港元。



沃爾瑪斥200億美元回購



最大零售商沃爾瑪周二重申本財年盈利預測的同時，預期在2019財年網上銷售業務將取得40%的增長，並且宣佈200億美元的兩年期股份回購計劃，取代2015年10月推出的回購計劃。沃爾瑪股價早段升4.9%，並帶動其他消費股造好。



日本第三大製鋼廠神戶製鋼涉浮報鋼材品質的醜聞曝光後，其客戶公司包括美國波音公司、豐田、日產及其他大公司急忙檢查旗下產品安全。波音表示正全面檢討和分析有關影響，但目前階段未見安全憂慮。波音股價高開後回落，曾跌0.4%。



國際油價造好，紐約11月期油價連升兩個交易日，重上50美元水平。油組總幹事巴金多促請美國頁岩油商加入限產行列，加上市場預期美國上周原油庫存連續第三周下跌，以及沙特阿拉伯將抑制原油供應，利好油價走勢。



憧憬《施政》 地產股發威



港股方面，特首林鄭月娥發表其上任後首份《施政報告》前夕，市場憧憬將公佈的首置及土地政策利好本地地產股，加上在滙控（005）發威下，恒指最多升177點，高見28503點，尾市升幅稍為收窄，收報28490點，升164點，創近十年收市新高；國企指數收報11418點，漲33點，成交金額915.25億元。



市場憧憬今日《施政報告》將公佈的「首置上車盤」計劃，將加速農地轉換，料支持樓市續向好，利好本地地產股，多隻重磅本地地產股昨齊升，新世界發展（017）升5.06%，成表現最佳藍籌；土儲中擁相當數量農地的恒地（012）亦漲3.37%。



時富證券聯席董事鄧建初指，仍看好港股短線走勢，但恒指能否突破之前高位28626，則要視乎資金流向，若能升穿此水平，有望挑戰29000，否則港股短線將維持上落市格局，目前恒指於27500有較大支持。建銀國際研究部董事總經理及主管蘇國堅預計，恒指於第四季中旬前將升穿29000點，至30000點，創年度新高，但明年將會回落至28000點水平。