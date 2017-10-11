奧地利競爭管理局通知，無條件批准3奧地利全面收購Tele2。3奧地利成為當地最大的電訊服務商，流動電訊、固網電話及互聯網服務客戶總人數約400萬，銷售額接近10億歐羅。Tele2的服務對象主要為商業客戶，在奧地利每三家大型企業，便有一家選用其服務。3奧地利是當地最大的流通互聯網服務營運商，合併後其商業客戶的業務將更具競爭力。3奧地利表示，合併對客戶而言無大轉變，只會讓客戶更受惠於兩家公司合併後的產品服務。
3奧地利收購獲批
奧地利競爭管理局通知，無條件批准3奧地利全面收購Tele2。3奧地利成為當地最大的電訊服務商，流動電訊、固網電話及互聯網服務客戶總人數約400萬，銷售額接近10億歐羅。Tele2的服務對象主要為商業客戶，在奧地利每三家大型企業，便有一家選用其服務。3奧地利是當地最大的流通互聯網服務營運商，合併後其商業客戶的業務將更具競爭力。3奧地利表示，合併對客戶而言無大轉變，只會讓客戶更受惠於兩家公司合併後的產品服務。
全長五萬字 超歷任首長 林鄭首份《施政》破天荒長文
特首林鄭月娥將於今早在立法會發表其首份《施政報告》。她昨天透露《施政報告》篇幅較長，若照原文朗讀，須耗時四小時。據悉，字數約五萬，將打破過去三位特首的紀錄，甚至是歷來香港首長最長的施政文本。她表示，已...
2017-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
731部隊新罪證曝光 2000份細菌戰檔案解密
哈爾濱四名二戰日軍「七三一部隊」問題專家，早前應邀到美國展開學術研究及搜集資料，結果發現一批侵華日軍涉及細菌戰的新檔案，專家認為資料對研究七三一部隊罪證有重要意義。 黑龍江省哈爾濱市社會科學院...
2017-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
梅拉尼婭與特朗普元配開火 爭論「第一夫人」稱號
美國總統特朗普首任妻子伊萬娜、現任妻子梅拉尼婭，近日因為「第一夫人」稱號隔空開火；伊萬娜日前到電視台宣傳其新作時，聲稱自己可隨時直接致電前夫，聲稱自己是「真正」第一夫人；該言論惹來梅拉尼婭不滿，批評對...
2017-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑連錄用家承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級營業經理吳嘉權表示，沙田第一城26座中層A室，面積447方呎，獲同區換樓客以約670萬元購入，呎價約14989元。原業主於12年4月以約380萬元購...
2017-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
滙控美市收報78元 沃爾瑪回購 美股再破頂
美股三大指數繼續破頂，杜指曾升越22800點，納指亦一度突破6600點關口。最大零售商沃爾瑪宣佈200億美元股份回購計劃，帶動消費股造好，加上能源受惠油價向上，利好大市氣氛。 杜瓊斯工業平均指數早段曾升89點，報22850點，再創新高，今晨四時收報22830點，升69點；納斯達克指數收報6584點，升7點；標普500點數則一度升至2555點，收市報2550點，升5點。滙控（005）美國預託證價格報78.93港元，較香港收市價升0.33港元；騰訊（700）美國預託證價格報353.15港元，較香港收市價升1.95港元。 沃爾瑪斥200億美元回購 最大零售商沃爾瑪周二重申...
2017-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
目送紅龍敗走 巴利世盃夢碎
球星加里夫巴利世界盃夢碎！這名皇家馬德里翼鋒周一因傷只能作壁上觀，卻目睹威爾斯於世盃歐洲區外圍賽D組主場0:1不敵愛爾蘭，把轉戰附加賽資格拱手相讓。 紅龍今仗缺少了加里夫巴利，上半場更有中場祖阿倫傷出，進攻能力進一步削減，故控球率高達七成以上，仍無法攻破對手大門，反被愛爾蘭偷襲得手，憑中場占士麥堅恩一箭定江山。威爾斯最終只能排小組第三，無緣參戰來年在俄羅斯上演的決賽周，座上客加里夫巴利亦難掩傷痛之情。 威爾斯領隊高文坦言，傷兵影響大：「我們缺少了加里夫巴利及祖阿倫，削弱了球隊的創造力，加上對方嚴守後半場，因此我們鮮有破門機會。」同組的塞爾維亞同日作東1:0小勝格魯吉...
2017-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
包機同艙帶住毛孩 去旅行
養寵物人士去旅遊，往往最放心不下家中毛孩。雖說攜狗狗出遊也可選擇寄艙服務，但牠們始終無法陪伴左右，叫人十分記掛。有公司提供一站式服務，以包私人飛機形式，讓主人和狗隻一起乘坐，毛孩在「父母」懷中越洋，開...
2017-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
上海婚宴筵開25席 四洲女戴凱欣 高呼我好幸福
「四洲太子女」戴凱欣（Kennis）與上海才俊樊林爽（Justin）拍拖兩年多終開花結果。日前在港先進行接新娘儀式，前日（9日）二人於上海半島酒店舉行盛大婚宴，筵開25席大宴親朋。當日Kennis既開...
2017-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——消除醫醫相衞 不能再拖
改革醫務委員會的條例草案，在上個立法會會期遭拉布而「胎死腹中」。昨天特首林鄭月娥透露草案露出曙光，經政府與各持份者磋商，平衡各方的關注後，終於「大致取得共識」，未來醫委會將出現新的組合，各方須抓緊這個契機，加快處理市民的醫療投訴，並要讓公眾看得到裁決的公正性，以消除醫醫相衞的不良印象。 據特首透露，政府作出讓步，擬削減官方在醫委會內的兩個代表席位，撥予香港醫學專科學院以選舉產生，最終令到醫委會內選舉與委任成員的比例維持在一比一。這次突破，由官方踏出第一步，一石二鳥，一是紓緩醫生對專業自主受損的疑慮，二是在醫委會內增加非醫生的代表，回應了病人組織要求平衡醫生的訴求。 市民要求...
2017-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
亨利AI大激鬥——富萬家 數據充份
Round 1 第三場四班1200米 馬會網頁的資訊日益豐富詳盡，當中幾樣智能工具，有助馬迷揀心水馬時得心應手。至於評馬名家亨利，其獨特精闢的賽馬思維，亦同樣有助啟發馬迷。如今各選心水比併，造福《頭...
2017-10-11
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6