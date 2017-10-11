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﻿3奧地利收購獲批

2017-10-11 列印
　　長和（001）旗下3奧地利收購電訊商Tele2，獲歐洲競爭委員會開綠燈，可繼續收購，料交易作價約9500萬歐羅。3奧地利行政總裁Jan Trionow表示，目標是在10月底前完成整項交易。

　　奧地利競爭管理局通知，無條件批准3奧地利全面收購Tele2。3奧地利成為當地最大的電訊服務商，流動電訊、固網電話及互聯網服務客戶總人數約400萬，銷售額接近10億歐羅。Tele2的服務對象主要為商業客戶，在奧地利每三家大型企業，便有一家選用其服務。3奧地利是當地最大的流通互聯網服務營運商，合併後其商業客戶的業務將更具競爭力。3奧地利表示，合併對客戶而言無大轉變，只會讓客戶更受惠於兩家公司合併後的產品服務。
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