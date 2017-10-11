﻿周小川：須推進匯改 人幣勁升創三周高位 十九大前易升難跌

美元匯價輕微回軟，以及中共十九大前市場看好內地金融政策，都有利人民幣匯率。在岸人民幣（CNY）兌美元昨日收盤勁升424點子，至6.5861元的水平，一舉突破6.59關口，創近3周收市新高，單日漲幅達0.64%。官方中間價強於市場預期，加上人行行長周小川表態，要整體推進匯率制度改革、減少外匯管制，均推升市場信心。



官方昨開出中間價6.6273，較上日漲220點子，並終結六連降。中間價公佈後，離岸人民幣（CNH）飆升，盤中升穿6.57關口，日內累漲逾450點子。在岸人民幣全日波幅逾500點。



在岸價升穿6.59



交易員稱，昨天整體流動性欠佳，增加市場波動，逢低購匯需求也限制匯價反彈空間，短期人民幣仍延續寬幅波動。另外，美聯儲加息預期或已被市場提前消化，同時市場仍期待美國稅改能獲通過，這些都是影響美元走勢及人民幣後市的重要因素。



改革不能「等、靠、要」



有外資行交易員指出，十九大前政策行情主導，逆周期調節因子效應明顯，昨天人民幣漲幅已經超預期，目前人民幣匯率大致6.55至6.6的區間波動。



人行行長周小川日前接受財經網專訪表示，中國對外開放需要繼續向前推進，金融機構市場準入和金融市場開放的步伐可以邁得更大。即使開放存在各種困難和潛在的危險，依然需要堅持擴大開放的大方向，不斷推動有關政策改革，「改革不能等、靠、要。」



周小川指出，對外開放、匯率制度改革、減少外匯管制要整體推進，不管各自速度如何，整個大方向是要往前的。因此，「這就需要注意時間窗口，有些改革遇到了合適的時間窗口就可以加速推進，有些沒有時間窗口就可能稍微慢一些。」



中金的報告指出，9月中國外匯淨流入約120億美元，這對於人民幣需求及外匯流動是積極訊號。另外，外儲八連升將進一步鞏固市場對人民幣的信心。申萬宏源則認為，對人民幣短期大漲不能過度樂觀，料人民幣雙向波動將成為未來的常態。



滬指先跌後回升



股市方面，受到資源股委靡不振拖累，滬指低開後下試20天線；深市全日表現較滬市為佳，創業板則高開高走，午後擴大升幅逾1%，帶動滬指回升。上證指數收報3382點，升8點，相當於0.26%。



深證成指收報11329點，升65點，升幅0.58%；創業板指收報1917點，升27點，升幅1.46%。