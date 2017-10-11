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﻿中煤晨鳴中遠海控發盈喜

2017-10-11 列印
　　煤炭市場向好，中煤能源（1898）發盈喜，預期今年首9個月股東淨利潤增1.5至1.9倍，以去年同期淨利潤8.94億元（人民幣，下同）計，即今年盈利介乎22.35億至25.92億元。

　　晨鳴紙業（1812）同發盈喜，預期今年首9個月盈利將介乎26.5億元至27.5億元，增長71%至77%。第三季盈利將介乎9億元至10億元，上升46%至63%，去年三季度盈利6.15億元。盈利大增主要受新舊動能轉換，主要產品文化紙、銅版紙、白卡紙等紙種價格按年上漲，銷量增加。中遠海控（1919）亦發盈喜，指貨櫃航運業務平均單櫃收入、貨運量均較去年同期上升，經營效益大幅改善。
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