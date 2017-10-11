  • 2017年10月11日 星期三
  • 31º
  • 64%
熱門： 施政報告弒母墮樓少女時代貓店長曹星如

日報新聞 > 財經

﻿TNG擬創新主板掛牌

2017-10-11 列印
　　港交所（388）籌備推出創新板，TNG有意提前在明年於創新主板上市，而並非再等多兩年。TNG創始人及行政總裁江慶恩表示，倘公司盈利符合創新板上市要求，會選擇在創新主板掛牌。他表示，支付服務競爭大且「無肉食」，TNG已轉陣主打匯款業務。

　　TNG有意在A輪投資後，明年直接在創新主板上市。江慶恩指，眾安（6060）上市，市場反應熱烈，為其他金融科技公司鋪路。江慶恩又指，公司上市將增加其資金儲備發展虛擬銀行及中國業務。金管局正就是否發虛擬銀行牌照作諮詢，TNG有意申請牌照並向此方向發展，屆時將可發展小額貸款等真正「有肉食」的業務。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd