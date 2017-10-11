﻿IFC外望——Dragonchain首發逾四億枚代幣

區塊鏈平台Dragonchain加入首次代幣發售集資活動，Dragons代幣至昨日上午11時為止，代幣銷售額已逾290萬美元（即逾2262萬港元）。Dragonchain創始人兼行政總裁Joe Roets表示，盡早買入代幣可先參與其初創企業（Startup）的開發項目。但他卻指，目前不能透露下一步交易代幣的詳細情況。



Dragonchain最初是由迪士尼在2014年在西雅圖開發的虛擬貨幣，原本並不公開，只是讓內部人員建立一個安全的資產管理系統。惟迪士尼在2016年放棄計劃，改為開源軟件推出，將Dragonchain變成一個開放源碼的開源系統，至今仍由Dragonchain基金會所持有和管理。



Dragonchain首次發行4.33億枚Dragons代幣，公開發售截止下月3日上午8時，並接受比特幣或以太幣（Ethereum）的方式付款。發售予公眾人士的Dragonchain數量為2.38億枚，佔總數的55%。代幣預料可在美國感恩節前定價。銷售結束後，代幣將以每個網域地址投入的比特幣價值按比例分配發放。



至於人行勒令停止內地的ICO，Joe Roets表示，ICO本來就不應受監管，認為市場能自行分辨真正的集資活動。而且Dragonchain的投資風險相對股票較低，投資者可輕易在交易後退出項目。



六品牌進駐京東奢侈品App



內地零售商京東推出奢侈品服務平台TOPLINE手機應用程式，目前有包括Emporior Armani等6個品牌入駐，最低產品價格為5000至6000元人民幣，期望明年春季有更多品牌入駐，最終目標為吸納80至90個品牌，包括服飾、珠寶手錶、化妝品等。相較傳統網購平台，不會出售折扣產品，並在新產品推出時間、價格及庫存等方面實現線上線下一體化。



京東副總裁及大服飾事業部總裁丁霞表示，京東現有的貴價產品業務有較快增長趨勢，不擔心新平台會造成內部競爭。從行業來看，近年隨著奢侈品價差縮減及人均收入增長，中國消費者由以往海外代購更多傾向在國內購買，當中一線城市以外地區的網購增速較快，相信主要與這些地區較少有奢侈品實體店入駐有關。



另一方面，早前有內地媒體報到，多家知名服裝品牌的官方旗艦店離開京東，但有關服裝品牌在天貓平台上仍然存在。有消息稱，線上服裝行業競爭日趨激烈，不排除有第三方施壓，要求商家退出京東平台。



京東昨日承認，這些品牌之前在京東的經營情況良好，尤其是增速保持了較快的發展，很多品牌多次私下透露，退出是因為受到他方脅逼的無奈之舉。



高瞻