﻿市場簡訊

—港交所（388）監管事務總監兼上市主管戴林瀚昨日表示，本港新股集資額過去8年有5年排首位，面對的監管挑戰正日益增加，認為過份監管與監管不足，危害同樣大，因此必須取得平衡，港交所也會與證監會定期與市場持份者溝通。雖然新股集資額經常名列前茅，但論新經濟公司的比重，明顯跑輸其他市場，過去10年新經濟公司，僅佔港股總市值3%，遠低於其他主要市場。







—通達集團（698）計劃將旗下負責手提電腦及平板電腦外殼製造業務的通達宏泰，分拆於主板獨立上市​。上市形式是通過以實物形式分派中期股息及股份發售進行，其中實物形式分派中期股息，即是每持有40股通達股份的股東，可獲派1股通達宏泰股份，此建議將於下周四（19日）的董事會會議中討論。通達分拆獲大行美銀美林唱好，目標價看3元，建議吸納，刺激股價昨日曾急升8%，最終收報2.21元，升3.75%。







—金馬能源（6885）昨日首日掛牌，以招股價3元平開，全日最高見3.34元，一度較招股價高11%，並以3.17元收市，升接近6%，每手1000股帳面賺170元，成交1.89億元。







—西藏水資源（1115）繼本月4日被Iceberg Research狙擊之後，再遭另一家沽空機構Flaming Researchh（閻火研究）狙擊。Flaming指控西藏水資源虛報利潤，而西藏水資源則發公告反擊，指該報告毫無根據，並且是惡意誤導。雖然西藏水資源遭連番狙擊，但股價仍相當「硬淨」，昨天收市報2.99元，升0.3%。







—萬科企業（2202）公佈，9月實現銷售面積272.9萬平方米，按年上升27.9%；銷售金額463.2億元人民幣，按年增長82.5%。今年首9個月，該公司累計實現銷售面積2664.5萬平方米，按年上升33.8%；銷售金額3961億元人民幣，按年增長50.7%。







—中國中車（1766）公佈，於7月至9月期間，公司已簽訂多項合同，涉及金額合計約283.2億元人民幣，約佔該公司中國會計準則下2016年營業收入的12.3%。







—華潤置地（1109）公佈，9月共實現合同銷售金額約126.5億元人民幣，合同銷售建築面積約64.8萬平方米。今年首9個月累計合同銷售金額約1006億元人民幣，按年升26%；累計合同銷售建築面積約660.5萬平方米，按年增長20%。另外，集團公佈9月投資物業實現租金收入約7.64億港元；首9個月累計實現租金收入約61.13億港元，按年增長18%。







—中集集團（2039）公佈，全資附屬南方中集與深圳規土委、前海管理局就位於深圳前海3塊宗地的土地整備問題簽署了《土地整備框架協議書》，合計52.4萬平方米。整備範圍內的土地增值收益在扣除政策支出後，按照前海管理局60%、南方中集40%的比例進行分享。







—支付寶宣佈，有超過100萬間公寓將正式入駐，在上海、北京、深圳、杭州、南京、成都、西安、鄭州這8個城市率先推廣信用租房。對租客而言，信用租房最大的特點在於真房源、可憑借信用免押金、按月交租。未來對於惡意逐客、隨意漲租的房東，租客還可以打差評，並計入對方的芝麻信用租房檔案。