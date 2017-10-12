﻿儲局年底加息機會75% 諾獎得主警告美股堪憂

美股早段表現牛皮，市場關注聯儲局上月議息會議記錄，以及周四揭開季度業績期的摩根大通和花旗的成績，大市觀望氣氛濃厚。另外，新科諾貝爾經濟學獎得主塞勒表示，對目前美股股價感到不安。



杜瓊斯工業平均指數收市報22872點，升42點；納斯達克指數報6603點，升16點。滙控（005）美國預託證價格報78.12港元，較香港收市價升0.02港元；騰訊（700）美國預託證價格報354.47港元，較香港收市價升2.87港元。



儲局憂低通脹非短暫情況



聯儲局於今晨二時公佈上月議息會議記錄，聯邦公開委員會表示，自7月會議以來，勞動市場持續表現強勁，經濟活動亦持續溫和增長。近月職位增長維持穩固，失業率則維持在低水平。家庭開支以溫和的步伐增長，商業固定投資則過去數季亦呈現加快的迹象。



委員就通脹曾作出詳細的辯論，有不少委員會成員憂慮今年來的低通脹，並非短暫的因素所影響，部份委員更表示，未來數月的經濟數據，將會成為今年會否加息的重要關鍵。在記錄公佈後，市場估計當局12月加息的機率約75%。



新科諾貝爾經濟學獎得主塞勒，獲獎後接受媒體訪問時表示，現時是多年來他所見過風險最高的時刻，但市場好像睡着了，令他感到不解。他坦言，對目前的美股水平感到緊張，相反市場投資者好像氣定神閒；而股民的信心若是因為憧憬特朗普減稅計劃實施，則他對這份信心難以認同。



塞勒早在上月獲獎前，也曾向媒體承認對目前美股水平「非常憂慮」，指出現時美股已於紀錄高位。他強調，大家必須從債務及槓桿的危險中吸取教訓，「哪裏有大量槓桿，哪裏就有該擔心的地方」。



經濟數據方面，美國勞工部公佈，8月份的職位空缺報608萬份，較7月的614萬份減少近6萬份，並少於市場預期的613萬份。



本港方面，特首昨日發表的《施政報告》不似預期，未有提及加快農地轉換，本地地產股應聲下跌，加上滙控（005）等多隻重磅股回吐，拖累恒指由升轉跌。恒指收市報28389點，跌101點；國企指數收報11411點，跌7點，成交金額1122.63億元。



未提換農地 地產股回吐



另外，9月份強積金（MPF）再報捷，是連續第9個月「有錢賺」。若不計新供款，以截至今年6月底強積金計劃總淨資產值約7457億元，及參與強積金計劃的278.2萬人計算，根據路透理柏公佈上月MPF表現，整體強積金平均回報有0.22%，平均每名打工仔上月帳面僅賺590元。當中以歐洲股票基金表現最佳，增長3.21%。而今年首9個月強積金回報則達15.35%。