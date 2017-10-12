﻿證監調查15新股保薦人

證監會昨日透露，正在調查15間工作不符合標準的新股保薦人，指這些保薦人因工作馬虎引致數以10億元計的投資損失，他們的缺失包括查核客戶或收入數據等基本資料，部份行為算是鹵莽。與此同時，正在調查136宗企業造假及瀆職個案，當中28宗屬特別嚴重個案。證監會法規執行部執行董事魏建新昨日在出席湯森路透泛亞監管峰會上表示，28宗嚴重舞弊個案中，有不少為誇大收入以及有關聯交易，甚至涉及虛假客戶。正受調查的保薦人共通之處是在查證重要商業數據，如公司客戶及收入資料的工作沒有做好。



有業界人士透露，證監會在上市申請遞交後，無論最終成功上市與否，都會進行查證工作，追溯期可以長達數年，其現時披露相關資訊，相信已掌握一定證據。