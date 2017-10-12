﻿互聯互通擬深化 須待實名制推行 金發局撥款大增

特首林鄭月娥昨在《施政報告》表明將深化香港與內地金融市場「互聯互通」機制，並會研究納入更多不同的投資產品，例如交易所買賣基金（ETF）及把債券通擴展至「南向通」。香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，早前CEPA新協議已明言，要先有實名制，才可加入其他產品。立法會金融服務界議員張華峰指，政府應在明年財政預算案前，落實「新股通」及「債券通」南下的時間表。



香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，早於今年6月港府與國家商務部在CEPA框架下簽署的新協議中，已經表明要先有投資者實名制，才能擴展ETF及其他商品至「互聯互通」平台，業界亦已理解此要求。黃王慈明樂見未來可加入ETF、IPO（首次公開發售）等產品。至於實名制的具體做法，黃王慈明指，業界認為穿透程度應止於基金管理公司，若牽涉至基金經理及基金產品，技術困難將更大，此乃屬國際間普遍做法，公會亦已向政府反映此意見。



張華峰冀預算案前有時間表



張華峰對於《施政報告》在「互聯互通」機制上的推進，認為應有「更明確的取態」。他期望政府於明年財政預算案前，公佈「新股通」及「債券通」南下時間表。政府應協助金融服務界建立一個共用的KYC（認識你的客戶）平台，推動網上開戶認證服務，以至金融科技創新，又透過改革上市規定，吸納更多創新企業及同股不同權的公司來港上市。



另外，《施政報告》亦提及政府將向金發局增撥資源。政府消息人士透露，計劃把金發局發展為獨立機構，目標最快明年底成事，預算每年向其撥款由現時不足1000萬元大幅增加至數千萬元。



《施政報告》中提到政府將向金發局增撥資源，強化進行策略性研究及提供建議、推動市場和培養人才的角色。政府消息人士指出，增撥資源是期望金發局可成為獨立運作的機構，所增撥款將主要用作增聘人手，預算會聘請十多人，此後金發局將不用再從其他機構借調人手。有關建議將於11月提交立法會財經事務委員會，若順利通過，金發局最快可在明年底正式獨立運作，獨立運作是為了增加金發局的靈活性，其工作性質不會改變。



金發局明年底或獨立運作



消息人士稱，政府計劃將金發局的開支，納入財經事務科的預算，預算未來每年向金發局撥款數千萬元，較今個財政年度的990萬元撥款大增。



目前金發局秘書處共有八名人員協助金發局推展各項工作，當中三人為分別從金管局、證監會、以及貿發局借調的人員，其餘五人為財經事務及庫務局調派的政府人員。



金發局主席史美倫感謝行政長官及政府的重視及支持，向金發局提供更多資源，進一步推動金融服務業的發展。