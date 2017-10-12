﻿長實購依斯塔風險低 稅後ROE料雙位數

長實集團（1113）與長江基建（1038）就成立合資企業收購德國能源管理公司依斯塔（Ista），昨日獲股東特別大會通過。會上有股東問及Ista未來5年的回報時，該集團副主席李澤鉅表示，難以回答未來5年的回報，但預計除稅後的股本回報率（ROE）可達雙位數，而且Ista的風險低，業務也相對穩健。



長實夥拍長建出資逾400億元，收購依斯塔的議案，兩間公司的股東會均獲逾99%獨立股東支持通過。李澤鉅在股東會上被問及收購會否影響長建的負債，他表示，Ista屬於低風險收購，負債是行業內屬超低水平，甚至低於長實，加上Ista的供熱及用水業務在歐洲來說是必需品，受經濟周期影響的較低，故他相信收購不會影響長建債務，同時也不會因而改變該集團的派息傳統。



不影響派息傳統



李澤鉅又表示，所投資的能源等業務風險低，該集團研究十多個項目才決定做一個，相信一定是最好的項目，他又表示不會影響集團的評級及負債，對能收購Ista感到高興。



至於被小股東問及長和系的股價近期跑輸大市，李澤鉅認為不能只注重回報，也要留意資產質素，集團的資產質素已有提升，他對集團的前景感到樂觀。李澤鉅又稱，該集團過往有進行回購，股東如早年入貨，相信回報應該可觀。另外，據悉長實主席李嘉誠沒有出席昨日的會議。



長實和長建於7月底公佈，就收購Ista訂立合資企業成立協議，長實及長建分別間接持有Ista的65%及35%股權，最高財務承擔將分別為29.25億歐羅（相當於約269.1億港元），以及15.75億歐羅（相當於約144.9億港元），兩間公司最高財務承擔總額為45億歐羅，相當於約414億港元。長實及長建擬各自以其內部資源，或對外借款撥付其於最高財務承擔的相關部份。長實集團昨日收報64.3元，跌1.3%；長建則昨報68.2元，跌0.4%。