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﻿九倉90億售觀塘商廈

2017-10-12 列印
  會德豐（020）昨日宣佈，旗下九倉（004）以90億元將位於觀塘的商廈「8 Bay East」售予內房綠景中國（095），會德豐將按比例錄得28億元應佔收益，所得資金作為九倉一般營運資金，而8 Bay East仍在興建中，其可建總樓面面積約為5.54萬平方米。

　　會德豐於通告中指出，目前仍在興建並擬稱為「8 Bay East」的非住宅項目，包括零售樓面、寫字樓樓層、泊車位及一個公眾停車場，可建總樓面面積約5.54萬平方米。目前會德豐持有九倉61.6%權益，預期出售將錄得約28億元的應佔收益。
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