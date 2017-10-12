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﻿電視廣播回購 一月劃死線

2017-10-12 列印
  電視廣播（511）回購股份的計劃，因涉及繁複的法律技術問題而一拖再拖，但該公司昨天終於定下「死線」。電視廣播昨晚發出通告，指出假若通訊局未能於明年1月23日之前，圓滿解決公司在2015年以及去年提出的股權變動評定，則公司將向證監會申請取消回購要約。

　　電視廣播早前提出，以每股35.075元的作價，回購最多1.2億股，涉及資金超過42億元。公司申請清洗豁免，而證監會曾表示，授出豁免條件為過半獨立股東批准回購，但不跟隨《廣播條例》把外資投票權上限定於49%。電視廣播不服，雙方對簿公堂，高院早前裁定電視廣播勝訴。不過，通訊局日前表示，要求電視廣播澄清2015年主要股東黎瑞剛入股，以及2016年基金股東沽貨時的股權變動資料，令回購計劃再起變數。
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