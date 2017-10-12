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﻿致浩達暗盤微升 騰訊分拆勢獲批

2017-10-12 列印
　　本港建築承辦商致浩達控股（1707）今日於聯交所首日掛牌，昨日暗盤收報0.43元，高招股價1.19%。致浩達主要從事斜坡工程，昨公布招股結果，以招股價上限0.42元定價，公開發售超購近190倍，每手8000股，一手股的中籤率40%，即要認購25手始穩獲一手，而認購1749.6萬股的「頂頭錘飛」共有146張，中籤率2.15%。騰訊（700）分拆的閱文將於明天進行上市聆訊，有投行人士預計，通過機會較大。分析預料，新股市場將暢旺至11月。

　　另外，德斯控股（8437）今日公布招股結果，本周五掛牌，而周五眾誠能源（2337）、高萌科技（8065）、永勤集團（8275）、舍圖（8392）及飛霓（8480）將公布招股結果，上述五股將同時於下周一掛牌。
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