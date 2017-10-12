﻿IFC外望——藍鼎濟州樂園首日8000人入場

藍鼎國際（582）旗下「濟州神話世界」的神話主題樂園於9月30日開幕，公司高級副總裁潘志偉表示，樂園開業首日錄得7000至8000人次，當中8成為韓國遊客；而旗下4月開業的酒店式公寓在黃金周期間亦爆滿。他指出，「濟州神話世界」第一期投資額14億美元（約109.2億元），包括賭場、藍鼎酒店及YG娛樂小鎮等商業部分將於今年底前全部開幕。



至於第二期項目，包括水上樂園及四季酒店最遲於2020年落成，投資額不超過數百萬美元。他坦言，第二期投資不大，集團早前出售英國賭場項目套現3億美元，並尚有約200套濟州住宅項目計畫於明年出售，故預計毋須集資。



問及限韓令中國遊客驟減的影響，他指出，濟州神話世界本身針對本地及海外遊客，而非內地遊客，去年濟州島旅客1600萬，當中韓國本地遊客1300萬，海外遊客則為300萬。而今年首8個月濟州島整體遊客數量亦錄得單位數增長，預計隨著直飛濟州的境外航班增加，遊客數可進一步增長。



此外，他指出，長遠希望「濟州神話世界」的博彩收入與非博彩收入平分秋色。他續稱，集團有意在二期項目完成後，在亞洲其他市場如菲律賓等發展新項目，亦不排除在澳門物色機會。



阿里千億設科研「達摩院」



阿里巴巴集團昨日在杭州的雲棲大會宣布成立探索人類科技未來的實驗室「達摩院」，3年內研發投入1000億人民幣，作為基礎科學和顛複式技術創新的研究。首階段達摩院將在中國北京、杭州、美國聖馬貝特及貝爾維尤、俄羅斯莫斯科、以色列特拉維夫和新加坡7地設立實驗室。



主席馬雲對達摩院提出三個希望，必須活得比阿里巴巴長，要服務全世界至少20億人口，必須面向未來、用科技解決未來的問題。實驗室的研究方向定位於基礎科學和顛複式創新，包括數據智能、智聯網、金融科技、量子計算和人機自然交互等範疇，具體研究領域涉及機器學習、網絡安全、視覺計算、自然語言處理等。達摩院正積極招聘全球100名頂級研究員加入。目前阿里巴巴有約2.5萬名工程人員和科學家。



達摩是馬雲親自取的名字，他指為甚麼一定要研究院、實驗室這樣的說法，為何不能創造一個自己的名字？中文就叫達摩院，英文就叫Damo，叫着叫着就會愈來愈喜歡。



因為阿里巴巴希望走出自己的模式，公司會學習IBM，學習微軟，學習貝爾實驗室，學習在過去人類歷史科技發展過程中取得的巨大的經驗和教訓，必須走出自己的路。



高瞻