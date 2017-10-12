﻿市場簡訊

—據外地傳媒報道，騰訊（700）與軟銀已攜手投資印度打車服務公司Ola，在新一輪融資籌資11億美元（約85億港元），望能夠與Uber爭得市場地位，而軟銀和幾家新加入的美國投資者也參與了這輪融資。印度出租車市場規模約為120億美元（約936億港元），Ola的主要競爭對手是Uber，雙方現已投入數以百萬美元計的資金互相競爭。Ola表示，將利用這些資金擴充司機人數，和將業務擴大至更多城市。







—進智公交（077）發盈警，截至9月30日的6個月之業績可能錄得虧損，去年同期錄得盈利1550萬元，盈轉虧主要是非現金性的公共小巴牌照重估虧絀，以及專線小巴服務業務的經盈利潤下降所致。







—冠中地產（193）發盈喜，該公司公佈指截至9月30日的6個月業績中，確認獲來自港基建築9000萬元的分期償付契據；以及應佔聯營公司溢利1290萬元，而去年同期蝕2440萬元。







—越秀地產（123）公佈，9月合同銷售金額約44.58億元人民幣，按年上升約74%；銷售面積16.82萬平方米，按年下降約20%。今年首9個月，累計合同銷售金額約287.49億元人民幣，按年上升約28%；銷售面積約168.92萬平方米，按年下降約12%。







—招商局置地（978）公佈，截至9月底止3個月，合同銷售總額約39.95億元人民幣，按年下降13%；合同銷售總面積約26.25萬平方米，按年下降17%；每平方米售價約1.52萬元人民幣。



—中國電信（728）昨日公佈委任劉愛力為總裁兼首席營運官，由昨日起生效。同時，並提請劉愛力為該公司的執行董事，自該公司股東在特別股東大會上批准之日起生效。董事會將參考劉愛力於公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定他的薪酬。







—香港資源控股（2882）公佈，按每股配售價0.08元，配售最多3.5億股新股，集資淨額2700萬元。配售股份佔擴大後股本約9.04%；配售價較收市價0.086元，折讓6.98%。所得款項淨額用於償還貸款，以及用作一般營運資金。







—前進控股（1499）公佈，預期截至9月底止，6個月盈利將按年大幅增加，去年同期盈利993.5萬元。盈利按年大增，主要因為證券投資業務發展提供更具成本效益的業務分部。







—直通電訊（8337）公佈，聯交所認為公司未能維持足夠之業務運作或資產水平以保證股份得以繼續上市，故決定開始取消其上市地位。經考慮法律及專業意見，該公司於昨日根據創業板上市規則第四章，就覆核該決定向聯交所創業板上市委員會提交書面要求。







—中國融保金融（8090）昨公佈，其子公司取得由印尼政府的商品期貨交易監管機構所發出的營運執照，藉此集團能夠在印尼進行大宗商品（包括但不限於農產品、種植產品、林業產品、漁業產品、礦業產品）的交易。集團認為，短期內將在東盟地區展開大宗商品交易所的網上交易平台業務，此將為集團的收入帶來正面的影響。