﻿摩通花旗業績勝預期 美股創新高後倒跌31點

美股早段延續升勢，杜指和納指再創日內高位，但變化不大。摩根大通和花旗集團發表的第三季業績較預期理想，但股價早段不升反跌，曾拖累美股表現。美國聯儲局公佈上月會議記錄後，加息前景增添不明朗，美元一度下滑至一周低位，金價則攀升。



美股三大指數繼續於歷史高位徘徊，杜指和納指早段曾再創日內新高，截至今晨四時，杜指收報22841點，跌31點；納斯達克指數收報6591點，跌12點。滙控（005）美國預託證價格報76.90港元，較香港收市價跌0.40港元；騰訊（700）美國預託證價格報349.84港元，較香港收市價跌0.36港元。



摩根大通和花旗集團昨日發表的第三季業績較預期理想，花旗上季純利按年升7.6%，報41.3億美元，折合每股賺1.42美元，較市場預期的1.32美元為高；營業額181.7億美元，按年升2.3%，亦勝預期。摩通上季純利按年升7.1%，至67.3億美元，每股盈利1.76美元，高於市場預期的1.65美元；營業額報262億美元，按年升2.7%，亦勝預期。不過，摩通上季交易收入急跌21%，花旗同季企業業務以及債券交易收入也分別55%和16%，拖累兩間大行股價早段不升反跌。



美國9月份的生產價格指數按月升幅，由8月的0.2%加快至0.4%；按年計升幅也由2.4%加快至2.6%，為2012年2月以來升得最多，兩項數字皆符合預期。撇除食品及能源後的生產物價指數按月升0.4%，按年升2.2%。



此外，美國上周的首次申領失業援助人數報24.3萬人，較前周經修訂的數字減少1.5萬人，數目少過市場預期的25萬人。前周的持續申領人數報188.9萬人，減少2.2萬人，人數少過市場預期的193萬人。



美國聯儲局上月會議記錄顯示，部份與會官員擔心通脹低企不一定是臨時因素所致，傾向等待更多證據顯示通脹加快後才進一步緊縮貨幣，令儲局加息前景增添不明朗。文件公佈後，美元曾跌至92.797的9月底以來低位，其後在美市早段倒升；現貨金價昨曾攀升0.46%，報每盎司1297.57美元。



港四股指期貨下月延長交易



港股昨日表現反覆，恒指收報28459點，升69點，成交額906億元，較上日減少216億元。此外，港交所（388）昨日公佈，由下月6日起，實施第一階段提升收市後交易時段（T+1時段）措施，屆時恒指、恒生國企指數、小型恒指及小型恒生國企指數期貨的T+1時段將由現時的下午5時15分至晚上11時45分，延長至凌晨1時。