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﻿國基會指渣打等有隱憂

2017-10-13 列印
　　國際貨幣基金組織（IMF）發表最新的《全球金融穩定報告》，罕有地點名包括英國渣打集團（2888）、德意志銀行、花旗集團在內的9家跨國大銀行，指該等銀行可能會在未來幾年難以維持足夠利潤。除上述提到的3家銀行外，還有巴克萊銀行、法國興業銀行、意大利裕信銀行、日本的三井住友、瑞穗和三菱UFJ集團。

　　IMF指，30家被視為環球系統關鍵銀行中，約有三分一面對眼前挑戰與中期而言脆弱的體質，可能難以維持盈利能力。渣打香港發言人表示，不評論該報告內容。

　　截至今年6月底止，渣打的普通股權一級資本水平達13.8%。按基本表現，其股東權益回報率為5.2%，已見改善。該行表明有決心盡快及可持續地提升股東權益回報。
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