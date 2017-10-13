﻿傳中央欲參與決策 有意入股騰訊阿里 創新能力恐遭削弱

據《華爾街日報》引述消息人士指，內地互聯網監管機構討論入股騰訊（700）及阿里巴巴旗下兩家媒體公司新浪微博及優酷土豆1%股權，並希望直接參與公司決策。報道亦引述消息稱，有企業憂慮將削弱創新能力。市場分析認為，如果中央入股科網巨企未必有很大影響，昨日股價表現較為穩定，未來有何影響，目前都言之尚早。



入股事宜由國家互聯網信息辦公室牽頭，早於去年春季已經提出，希望以所謂「特別管理股權」換取董事局席位，但部份相關企業曾認為，計劃會因存在訴訟風險，以及入股成本高而不了了之。



報道亦引述接近管理層表示，甚至是騰訊主席馬化騰，私底下對此感到不安。阿里巴巴主席馬雲早年談及跟政府的合作關係時，曾表示：「要跟政府談戀愛，但不要嫁給它」。



報道指馬化騰感不安



耀才證券研究部總監植耀輝認為，對相關傳聞不覺得意外，至於對企業的實際影響，一切都言之尚早。如果中央入股騰訊等科網企業，在未來進行海外收購時，或令外界猜測為官方立場，或對海外發展有所影響。



中央向媒體公司索取「特別管理股權」其實早有先例，並已於部份小型企業落實，由鳳凰網主辦的一點資訊及軍事網站鐵血網，已由政府直接或通過央企，分別取得約1%股權，這些公司因而獲得營運所需的牌照。



有業界人士認為，這些交易將成為未來政府入股的範例，對於較大型企業，入股或會通過獲中央支持的基金進行。至於重磅股則有可能由他們捐獻部份股權予國家，國家主席習近平上台後，中央亦不斷加強對媒體的監管，《網絡安全法》年中生效後，微信及微博等因平台有假新聞，以及其他違規訊息流傳而被罰款。



此外，騰訊王牌遊戲《王者榮耀》早前曾遭官媒炮轟，斥其令青少年沉迷，迫使公司加入使用限制。騰訊及阿里巴巴等互聯網企業高速增長，在於過去具相對的獨立性及自主空間。管理層憂慮，一旦政府入股並參與管理，將影響他們的創新能力。



閱文最快下周推介



另外，市場消息傳出，由騰訊分拆出來的網上出版公司閱文集團，昨日已通過上市聆訊，最快下周展開上市前推介，並於今個月之內啟動招股。早前傳出閱文的集資金額為6至8億美元，相當於46.8億至62.4億港元。騰訊早前亦公布，騰訊股東可優先認購閱文股份，而要取得優先認購權，投資者必須要在本月17日（下周二）或之前購入騰訊股份。



中保監網站昨日公佈，批准騰訊旗下的微民保險，經營保險代理業務，並將以微信及QQ平台展開業務。騰訊持有微民保險57.8%的股權。