﻿滙控新任總裁揭盅 范寧跑出歷來最年輕

擾攘多月的滙控（005）行政總裁接班大計終揭盅，現時為集團零售銀行及財富管理行政總裁范寧（John Flint），以大熱姿態勝出成為下任行政總裁，保留滙控一向由內部晉升行政總裁的傳統。滙控主席杜嘉祺表示，新領導層的重任將確保加強、加快滙控現有的發展動力，而不會大改目前的策略。



滙控昨宣佈，范寧將於明年2月21日接替歐智華出任執行董事及集團行政總裁。范寧現年49歲，將成為滙控歷來最年輕的集團行政總裁。根據其任命，執董之職仍須待下屆股東周年大會投票通過。



杜嘉祺於上月正式加盟滙控，本月才出任主席，負責領導遴選新行政總裁工作，但短短時間已敲定由范寧出任下任行政總裁。杜嘉祺指，范寧在在多個地區、業務和職能範疇擁有豐富和深入的銀行經驗，且深刻體會和尊重滙控的傳統，並致力推動集團走向新的世代。在遴選過程中，范寧和他及董事會已就集團日後發展的機遇和優次釐訂出清晰概念。



杜嘉祺在電話訪問中未有透露曾與多少個新行政總裁候選人會面，只稱在遴選過程中，對內外部人選都一視同仁，亦無受到任何股東壓力。



杜嘉祺相信新領導層將是很強的組合，日後會繼續看重珠三角的業務發展，因是亞洲業務的重要機遇；又指保險及資產管理是重要的業務，相信范寧會就有關業務策略作出檢視和決定。



據了解，滙控在新領導層統領下，不會改變現行的資本管理政策，如回購股份或派息，同時亦無計劃再大模規裁員。



在新職務下，范寧所獲的報酬將包括每年120萬英鎊的基本薪金、每年170萬英鎊的固定薪酬津貼，以及每年36萬英鎊的退休金津貼，另有酌情發放的浮動報酬，金額最高可達每年基本薪金的2.15倍，以及長期獎勵最高可達每年基薪金的3.2倍，視乎公司的業務及盈利狀況，以及個人績效表現和業務指標而定。