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﻿長汽傳獲寶馬授權產Mini

2017-10-13 列印
　　德國寶馬正在中國尋找第二個合作夥伴，傳長城汽車（2333）被選中。外電昨引述知情消息稱，寶馬公司正在磋商一項協議，計畫首次將MINI品牌轎車的生產權權外判給長城汽車（2333），並研究從中國出口Mini Cooper小型房車。長汽周三飆升14%，昨日短暫停牌，相關結構性產品亦同時停止買賣。市場相信，寶馬與長汽的合作，是為另一品牌Mini Cooper進入中國做準備。

　　另外，中國汽車工業協會昨公布，9月份中國乘用車銷量增長3.3%，其中新能源汽車銷量勁增79.1%。受此消息推動，汽車股普遍造好，北京汽車（1958）收市升8%；比亞迪（1211）升2.2%；廣汽（2238）升2.1%；吉利汽車（175）逆市跌0.2%。
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