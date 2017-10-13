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﻿華夏健康入股安全套公司

2017-10-13 列印
  華夏健康產業（1143）公佈，公司間接全資附屬華氏管理向蘭州科天，收購蘭州科天健康84.11%股權，非執董鮑金橋則持有蘭州科天健康0.3115%股權，代價最高為3.6億元人民幣（折合4.14億港元），將以現金支付。蘭州科天健康在中國蘭州科天水性科技產業園，主要從事製造及銷售「中川001」及「中川002」品牌之聚氨酯避孕套。賣方保證，2018年及2019年度稅後溢利將分別不少於1.8億人民幣及4億人民幣。受收購影響，華夏健康股價復牌後曾飆升30.95%，最終收報0.198元，升17.86%，成交金額3153萬元。
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