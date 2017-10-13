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﻿迅銷勁賺82億 GU銷售未符預期

2017-10-13 列印
　　UNIQLO及GU母企迅銷（6288）公佈截至今年8月底止全年業績，受惠於成本削減措施，海外UNIQLO業務分部溢利增長，加上減值虧損縮窄及期內錄得匯兌收益，全年純利大增1.48倍，賺1192億日圓（約82.84億港元）。但旗下GU品牌銷售收益未如預期，毛利率下降，令GU經營溢利按年急跌近40%，至135億日圓（約13.03億港元）。

　　UNIQLO期內收益按年上升4.2%，至18619億日圓，派末期息175日圓，全年股息350日圓，股息金額按年不變。期內，海外UNIQLO收入增加8.1%至7081億日圓，經營利潤更大升95.4%至731億日圓。

　　該公司預測，於2018年8月底止綜合收益總額增長達一成，屆時全年純利微升0.6%至1200億日圓（約83.4億港元），並預期海外UNIQLO收益將首次超越日本UNIQLO。
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