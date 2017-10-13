﻿IFC外望——恒大許家印膺中國首富

最新的胡潤百富榜出爐，中國恒大（3333）董事長許家印以2900億元（人民幣，下同）財富，首次成為中國首富，力壓科技「雙馬」騰訊（700）主席馬化騰和阿里巴巴創辦人馬雲。



許家印的財富隨著恒大股價今年累升逾4.5倍而水漲船高，許家印以2900億元首次成為中國首富，他今年的財富幾乎是去年4倍，是胡潤百富榜19年來第12位中國首富，也是歷年來財富最高的首富。至於馬化騰的財富則增長52%，而騰訊的股價今年累升逾80%，馬化騰以2500億元超越馬雲位列第二。53歲的馬雲及其家族，因減持螞蟻金服，財富則縮水2%，以2000億元退居第三。



編寫排行榜的胡潤研究院指，單是今年上半年，許家印財富已膨脹2000億元人民幣，即身家平均每日增加10億元，是1999年設立該富豪榜以來身家增幅最快的富豪。 此外，該院又指中國的首富和二富仍然分別來自地產和IT行業。另一方面，阿里系有43位股東上榜，比去年新增25人。



邢李㷧九億元思捷股份贈兩女



成功真係要靠父幹！著名影星林青霞的丈夫邢李㷧十多年前大手減持思捷環球（330），更辭任主席兼行政總裁職位，現時手持只餘約值九億元思捷股份，近日更把手持所有思捷股份悉數轉贈予兩位愛女。咁佢兩位掌上明珠就各袋四億半股票，成功係咪好易呢。



據聯交所披露權益顯示，邢李㷧於本周一將手持思捷約二點一二億股股份，轉至一間名為Total Market Limited的公司旗下，而同日聯交所亦披露他的兩名女兒邢嘉倩及邢愛林各自持有Total Market 一半股權，即邢李㷧所持股份由二人平分。以思捷今日收市價計，該批股份市值約九億元。



轉讓股份後，邢李㷧將不再持有思捷任何股份。是次股份轉讓只給予大女及二女但未見有贈予最細的女兒邢言愛，未知是否年紀還小，等她長大後，未知父親又會以甚麼相贈呢？



高瞻