﻿市場簡訊

—致浩達控股（1707）昨日掛牌收報0.405元，較招股價0.42元跌3.57%，每手8000股，每手帳面蝕120元。另外，新加坡醫療企業德斯控股（8437）今日掛牌，昨日輝立及耀才的暗盤同樣收報0.56元，較招股價升16.67%，每手帳面賺640元。







—青島啤酒（168）昨天宣佈，持有該集團2.7億股H股、相當於總股本19.99%的朝日集團，有可能出售全部或部份持股。青啤指，朝日集團考慮出售持股是出於商業考慮。







—外電報道指，內地乳業蒙牛（2319）及伊利等，已正式向澳洲最大乳製品公司Murray Goulburn提出競購。該報道指，截至限期前，伊利、蒙牛、日本麒麟控股的子公司、加拿大芝士生產商Saputo，以及澳洲乳製品企業Bega Cheese等，均已正式向Murray Goulburn提出非約束性的收購要約。Murray Goulburn將於本月稍後決定競標者的入選名單。







—Coach（6388）宣佈，公司將改名為Tapestry，於10月31日起生效。Coach行政總裁Victor Luis表示，公司3年前制定了策略願景，尋求在Coach品牌以外的增長機會，至今已先後收購了Stuart Weitzman及Kate Spade &； Company，公司正從單一品牌的零售商，邁向一家擁有多個品牌的企業，因此需要更改公司名稱。







—春泉產託（1426）早前遭股東之一的太盟地產發聲明，提出召開股東特別大會，以投票表決罷免管理人。春泉日前發佈公告稱，經考慮信託契約之適用規定及管理人秉持良好企業管治之承諾，管理人擬召開特別大會，會上將會考慮相關要求，包括建議罷免管理人之決議案，但強調聲明中部份具有誤導性，並保留回覆有關聲明權利。







—海升果汁（359）公佈，旗下非全資附屬鎮原縣海越農業與鎮原縣扶貧開發投資合作，成立合資企業，主要於甘肅省鎮原縣從事種植及銷售蘋果及其他水果。合資企業的註冊資本為1.3億元人民幣，鎮原縣海越農業與鎮原縣扶貧開發投資將分別出資7800萬元人民幣及5200萬元人民幣，分佔合資企業60%及40%權益。







—華多利（1139）表示，於本月11日收到聯交所上市委員會有關暫停該公司股份買賣及除牌程式第一階段的審閱裁決，該公司表示，將徵求法律及財務顧問的意見，並會考慮向上市（覆核）委員會提交覆核要求。該股昨日跌6.4%，收報0.174元。







—中國光纖（3777）公佈，於上月20日，香港法院頒令德勤．關黃陳方會計師行之黎嘉恩、楊磊明及何國樑獲委任為共同及各別清盤人，是次清盤應設立審查委員會，其6名成員分別為中銀香港（2388）、中信銀行（國際）、滙豐銀行、中國國融資產管理、紅嶺創投電子商務及寶德隆企業服務（香港），均為債權人。清盤人已與多方討論，以探討該公司及其附屬公司進行重組的機會。







—大新銀行率先推出全新稅務貸款服務，最低實際年利率為0.68%（包括現金回贈），暫為最低息銀行，較去年該行最低水平1.28%，下調60點子。惟客戶必須同時申請其出糧戶口服務，最高貸款10萬元或稅額的1倍，以較低者為準，還款期為12個月。