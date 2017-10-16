﻿英樓市供不應求 東亞英國：按揭客港人佔60%

港人熱愛投資英國樓市，東亞銀行（023）英國分行總經理周若偉表示，港客為英國業務的主要海外客源，以按揭及整體貸款金額計，港客均穩佔六至七成。雖然英國面臨脫歐，另有中國加強資本管制，但無阻中港等海外投資者投資英國樓市的意欲。



周若偉早前在倫敦接受訪問時表示，上半年東亞英國的按揭貸款按年錄得雙位數增長，不論按揭或整體貸款，增長動力均主要來自海外投資客，料全年可保持雙位數增幅。以按揭貸款金額而言，在海外客戶之中，香港客的佔比向來保持在60%至70%，當中包括在港已有戶口的內地客，至於純內地客的佔比則很小，因他們仍受外匯管制。



東亞倫敦分行業務經理鄧惠儀補充說，雖然內地客亦愛投資英國樓市，但部份或不熟識當地稅制，最終會因稅款太高或沒有收入證明而無法借貸，結果出現撻訂或平售物業而未能完成交易，故內地客在英國借按揭買樓的成功率遠低於港人，因為「十個港人九個都有收入證明」。



東亞在英國主力承做中下價的出租樓按揭貸款，周若偉解釋，因為出租樓按揭需求殷切，按揭成數可達七成。至於該行不着力承造自住樓按揭，主因在保障消費者權益下，英國當局要求銀行要確保客戶避免出現違約情況，必須清楚客戶詳盡的支出情況，包括放假、讀書及生活費等，又要有證明，程序相當繁複。目前出售樓的按揭息率為英國基本利率加3厘，即實際按息3.25厘，自住樓按息則為基本利率加2至3厘。



近10年英國樓市因供不應求問題而急升，周稱，儘管英國將會脫歐，但英鎊貶值，加上當地息低，故抵銷了脫歐的負面影響，並繼續吸引中港及東南亞的投資者到當地投資，英國樓價亦高企不下，尤其中下價樓，只有豪宅價格才稍見回調。雖然內地加強資本管制，但未見對內地客投資英國有太大影響，英國分行續與東亞中國緊密聯動，配合長期策略，繼續吸納內地的企業客及高端個人客，故在英國設有中國事務部，專責處理內地客戶的查詢及投資項目，但強調該行向以審慎態度從事內地相關業務。鄧惠儀稱，英國分行來自內地客的按揭貸款依然平穩向上，因發展商加強在內地銷售英國樓，令交投量增加所致。



鑑於英國樓市同樣熾熱，當地政府不斷出招降溫，如增加印花稅及收緊自住樓按揭。周指今年初起英國再出招收緊出租樓按揭，若是連本帶利方式還款，今年初加強對供款與入息比率的要求，加設壓力測試，以東亞為例，監管機構要求在按息之上再加2厘進行壓測，但最低壓測按息要求為5.5厘。同時，銀行最遲9月在計算客戶負擔能力時必須扣除所有開支來作計算。



另外，周指，自英國分行2014年引入數碼化服務後，近年交易量明顯增加，並有助節省資源，如減少前台的服務人員，但另方面卻需增加後勤人員以支援交易量的增長。