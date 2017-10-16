﻿十九大召開在即 港股觀望氣氛濃 料28500點上落

市場關注中共第十九次全國代表大會（以下簡稱十九大）將於本周三召開，加上上周傳出港交所（388）考慮要求政府取消或下調股票印花稅，券商分析認為，本周港股觀望氣氛濃，恒指將介乎28000點至28500點上落，在「大時代」高位（即28588點）有回吐壓力。



恒指上周五收報28476點，升17點。外圍方面，上周五香港主要藍籌股美國預託證券（ADR）表現，除滙豐（005）及中海油（883）ADR偏軟外，其餘均靠穩，當中港交所ADR更較香港收市升2.35%，高見224.76元。



君陽證券行政總裁鄧聲興表示，港股在「大時代」高位的獲利回吐壓力較大，預計恒指將在28000點至28500點區間上落，加上市場關注中共十九大在金融、地產等方面的政策，相信內需消費板塊將受惠，以及可追落後的內險板塊。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，本周初港股成交較為淡靜，市場氣氛以觀望為主，預計恒指將在28500點水平徘徊，相信與十九大政策相關的板塊，如環保股等或見炒作。



此外，倫敦《金融時報》引述知情人士報道，沙特大型油企阿美（Saudi Aramco）正在考慮擱置國際首次公開招股（IPO）的計劃，轉向私下售股予全球最大主權財富基金和機構投資者，包括中國政府和其他機構投資者。據悉，沙特阿美即使向國際機構投資者進行私人配售股份，仍打算明年在本土的沙特證券交易所掛牌，但國際IPO有可能擱置至2019年以後再打算；有金融業顧問指，改為私下售股和本土上市較易駕馭，歐美上市可能捲入恐襲訴訟也是憂慮之一。