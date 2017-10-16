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﻿港科技新股比重不足10%

2017-10-16 列印
　　剛出爐的《施政報告》提出在發展創新科技方面，要急起直追。而事實上，本港在今年首三季IPO集資額重回全球三甲，而新加坡則十大不入，但後者在吸引初創企業（包括科技）方面的成就一向有目共睹。本港IPO仍以舊經濟如工業、金融及零售為主，科技新股數目佔比不足10%，按年並有明顯下滑。根據湯森路透數據，若果單計算科技IPO，今年前8個月新加坡排名第五，本港則跌出十大。

　　安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮表示，科技公司多來自海外英語系國家，新加坡在英語環境方面較香港有優勢，加上政府不少的扶持政策，以及初創企業較為注重的經營成本較低，例如工資及住屋成本，均較本港更有競爭力。
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