﻿設日落條款保障小投資者

星交所在今年2月就是否引入雙重股權結構做諮詢，以支持新經濟轉型，成為領先的科技及生物醫藥中心，同時為投資者提供更多選擇，並建議了一系列的保障小股東權益措施，至7月星交所公佈容許該類公司做第二上市，但僅限於已在被國際指數認可的22個發達市場第一上市的公司，而第一上市交易所將保持對發行人的主要監管。



星交所建議的保障小股東權益措施，包括禁止已上市的公司發行多重投票權股份；設日落條款，規定在一段時間後轉為同股同權；獨立董事的委任需經過投票通過，多重及單一投票權股東被同等對待。艾明哲表示，認為實行該制度下的美國有集體訴訟權等相關機制配合，但香港及新加坡均沒有，令小股東權益難得保障。