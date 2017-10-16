﻿市場簡訊

—青建國際（1240）公佈，有可能發收購大馬建築公司VIVOCOM INTEL HOLDINGS BERHAD 的29.15%股權，代價將透過發行新普通股來償付 。該目標公司於馬來西亞證券交易所創業板上市，主要從事建築、鋁設計及製造及電訊工程服務。







—浙江世寶（1057）公佈，斥資8000萬元人民幣認購中信理財之共贏利率結構 18074 期人民幣結構性理財產品，即通過結構性利率掉期方 式進行投資運作，產品期限為33天，預期年化收益率為3.8%。公司表示，是次認購是使用部份閒置募 集資金，日後將繼續進行現金管理，以提高閒置募集資金使用效率 。







—中國新金融（412）公佈，中文股份簡稱將由「中國新金融」改為「中國山東高速金融」，英文股份簡稱將由「CHINA INNO FIN」更改為「CHINASDHS FIN」，於2017年10月19日上午9時起生效。公司指，考慮到山東高速集團成為公司的控股股東，改名可反映與新控股股東之關係，並藉着山東高速的資產規模及品牌形象的優勢，為公司提供新企業形象，有利公司的未來業務發展。







—路透社引述美國電動車大廠Tesla一名前僱員報道，該公司上周裁退了約400至700人，當中包括合工程師、小組主管和管理層；Tesla上周的電郵聲明稱是經表現考核後開除部份員工，但未詳述人數。Tesla在7月投產的平價版電動車Model 3陷入生產樽頸，第三季只生產260輛，與預期的1500輛相差頗遠。







—國際貨幣基金組織的高級諮詢委員會國際貨幣基金與金融委員會（IMFC），上周六在華盛頓與世界銀行結束秋季年會後發表公報，警告目前全球的經濟增長在未來幾年可能因為低得令人不安的通脹以及地緣政治紛爭升級而遭動搖，呼籲各國趁目前增長前景改善、投資和工業產量增加、信心增強之際，處理棘手的問題。







—《華爾街日報》報道，由重慶財信企業集團牽頭收購芝加哥股票交易所近一半股權的競標，財團中的重慶錦天實業和重慶龍尚裝飾在過去兩周已退出，原因美國證監（SEC）要求入標者提供更多詳情。後兩者退出後，競購芝加哥交易所兩成股權的重慶財信成為財團中唯一的中資競標者，目前未知會否有其他中資投資者補上。







—美國通用汽車（GM）表示，該集團與其在加拿大「CAM 1」廠房的工會已達成臨時協議，可望平息長近一個月的勞資糾紛，惟協議仍需工會全體成員投票確認批准。GM的「CAM 1」廠房位於加拿大安大略省南部英傑索爾市，事緣該廠工會要求GM管理層把「CAM 1」改組為Chevrolet Equinox汽車型號在北美地區的前沿生產基地，但遭拒絕，以致約2500名工人發起罷工。