﻿中國通脹升溫帶動商品股 油價造好 美股三指數新高

美股三大指數周一初段再創新高水位，杜指曾升73點，攀上22945新高；標普指數和納指亦分別升5點和23點，同創新高，分別曾見2558點和6629點。聯儲局主席耶倫周日預期通脹可能加快的言論，加上周一出爐的中國通脹數字升溫，帶動商品股造好，國際油價升逾1.5%，亦刺激能源股升0.5%。



今晨四時杜指收報22956點，升85點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見77.09元，較香港收市價跌0.21元；騰訊（700）美國預託證券見356.09元，較香港收市價升0.49元。



紐約儲銀出爐的10月份紐約州製造業指數由9月份的24.4點，攀上3年新高的30.2點，反映當地製造業表現蓬勃。美匯指數周一在93點上窄幅靠穩，曾升0.2%，見93.276點；日圓曾走軟見112.08兌1美元（每百日圓兌6.97港元），較上周五跌0.23%，到美市早段倒升0.15%，見111.65兌1美元（每百日圓兌6.99港元）。



國際油價持續造好，紐約11月期油價曾升上每桶52.37美元的兩周高位，升92美仙或1.79%。倫敦現貨金價窄幅偏軟，曾跌3.49美元或0.27%，見每盎司1301.8美元。



港股升破「大時代」高位



港股再創近十年新高，收市升破2015年「大時代」的日中高位28588點，收報28692點，升216點。當中騰訊（700）和港交所（388）成為升市火車頭，兩隻股份合共貢獻恒指78點，騰訊創出上市新高，而港交所因傳聞要求減低股票印花稅而受投資者追捧，但其後港交所行政總裁李小加否認港府有意減印花稅傳聞，亦令港交所升幅收窄。



上周五美股納指再創新高，恒指昨日承接外圍高開185點，高見28661點，惟其後升幅曾收窄。港股在早市完結前再次發力，早段升幅一度擴大至315點，高見28792點，創近10年高位。惟臨近收市前夕，受到內地股市回調拖累，升勢略為收窄，收報28692點，升216點，成交額達1032億元。



騰訊港交所升市火車頭



昨日升市火車頭，分別為騰訊和港交所，騰訊升勢由午後開始擴大，更以歷史新高355.6元收市，升1.8%，成交額逾62億元，為昨日成交額最大的股份。至於港交所受到市場憧憬減股票印花稅的消息刺激，股價曾漲4.8%，臨近收市走勢略為回落，收報225.6元，升2.7%，是昨日成交額第二大股份，以及表現最好的藍籌股，單計騰訊和港交所已合共貢獻恒指78點。