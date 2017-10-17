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﻿維港首次投資港初創公司

2017-10-17 列印
　　長和（001）主席李嘉誠旗下維港投資投資的第一間香港初創企業妙盈科技（MioTech）宣佈剛完成A輪融資，籌得700萬美元，即約5460萬港元。此次融資由維港投資牽頭，其他投資者有來自香港及內地的，包括真格基金。

　　MioTech 是智能資產管理系統的供應商，在大數據上建立基於AI的分析引擎，從不同層面、角度對投資和投資組合提供見解，從而協助投資經理更容易作出數據驅動的決策。今年七月，MioTech開始與香港財富管理公司Silverhorn Investment Advisors合作，提供一個內置的投資者信息平台解決方案。

　　此外，有外媒報道日本首富兼軟銀SoftBank主席孫正義，將斥資100億美元，亦即780億港元入股Call車App Uber，成拯救Uber的「白武士」。軟銀及孫正義對傳聞不予置評。
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