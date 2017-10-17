﻿連續八月低於2% 內地CPI升幅放緩 PPI漲幅達6.9%勝預期

國家統計局最新數據顯示，受上年高基數和食品價格拖累，9月份居民消費價格（CPI）按年僅升1.6%，連續8個月低於2%，漲幅較上個月回落；但在大宗商品價格飆升帶動下，工業生產者出廠價格指數（PPI）漲幅達6.9%，升幅超出預期。分析指，CPI將繼續溫和增長，而隨著投資放緩，PPI漲幅料衝高回落。



申萬宏源首席宏觀分析師李慧勇稱，今年的CPI和PPI是一冷一熱，預期明年兩者均溫和，大致均會回歸至2%至3%。他認為，目前通脹溫和，為貨幣政策提供了很大的政策空間。



申萬宏源的短評指出，CPI漲幅小幅回落主要受食品價格拖累；而環保限產及需求反彈，則共同推升PPI出現超預期的漲幅。



中金認為，第四季度內地經濟增長仍將保持韌性，CPI及PPI均將逐步趨於常態，料短期內貨幣政策寬鬆的空間較為有限。



統計局城市司高級統計師繩國慶指出，在9月份1.6%的通脹漲幅中，豬肉價格下降約12.4%，拖低通脹約0.36個百分點。非食品價格中，醫療保健類價格上漲7.6%，創下1997年以來的最高值。另外，居住類價格上漲2.8%，教育文化和娛樂類價格上漲2.3%。



分析師大多認為，隨著冬季來臨，蔬菜鮮果及豬肉價格預計上漲，同時，醫療保健服務價格漲幅料不會持續，整體通脹維持溫和增長。華融證券首席經濟學家伍戈預期，通脹將在明年春節期間觸及高點，漲幅介乎2%至3%，屆時CPI與PPI也將重新回歸同步走勢。



摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊認為，9月PPI延續上個月的反彈趨勢，漲幅略超預期，其中，鋼鐵、有色等上游原材料漲價效應明顯。他認為PPI反彈的勢頭不會延續，預期10月會再掉頭回落；又認為人行會維持目前中性的貨幣政策，在海外央行紛紛推動貨幣政策正常化的過程中，更多地增加貨幣政策彈性。



目前，去槓桿仍是政策主基調，人行行長周小川近日也表示，將繼續實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，採取綜合措施，補短板、去槓桿、警惕和防控影子銀行、房地產市場泡沫等風險。



下半年中國經濟增長可望加速。人民銀行行長周小川表示，內地今年以來經濟增長動力有所回升，上半年經濟增長6.9%，下半年有望達到7%，受惠於家庭消費快速增長，較內地官方制定全年增長6.5%左右的目標理想。



周小川在G30國際銀行業研討會上表示，外部環境改善，帶動今年以來內地進出口表現較好，預計今年經常帳盈餘佔國內生產總值（GDP）比例將降至1.2%。



他在提交給國際貨幣基金組織（IMF）的聲明中表示，中國政府有能力和信心防範系統性風險，同時保持經濟健康、穩定運行。他表示，目前去產能已取得積極效果，預計可以完成既定目標。他提到許多影子銀行已回歸銀行部門，納入商業銀行資產負債表。至於資產管理行業問題複雜，人行認同應理順及精簡三家監管機構的監管。



他續稱，部份大型私人企業透過併購獲得各種金融服務牌照，但並非真正意義上的金融控股公司，可能存在關聯交易等違法行為，但人行對跨部門交易尚未有相應監管政策。