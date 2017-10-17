﻿閱文上市前大幅扭虧 持1256股騰訊優先購一股

由騰訊（700）分拆上市的內地最大網絡文學平台閱文集團，昨天進行推介活動，並上載最新的初步招股文件，顯示該公司今年上半年賺2.13億元（人民幣，下同），而去年同期則虧損238萬元，上市前業績大幅改善。



有證券商表示，已有投資者查詢閱文招股事宜，反應較眾安（6060）更積極。騰訊昨晚並公佈，每持有1256股騰訊股份（相當於現時45萬元），可以優先認購1股閱文。



閱文在首份初步招股文件之中，曾要求豁免3名高層披露在騰訊的持股情況，包括騰訊首席策略官James Mitchell、騰訊影業行政總裁程武，以及騰訊投資併購部總經理林海峰。閱文昨日公佈的最新的招股文件中，已刪去該項豁免要求，反映公司主動刪除豁免申請或者是港交所未有批准該項要求。



閱文集團主要營運網絡文學平台。截至今年6月底，平台有640萬作家及960萬部文學作品。今年上半年，其自營渠道的平均月活躍用戶約1.92億個，其中手機用戶1.79億個，電腦用戶1250萬個。期內，收入為19.24億元，按年升92%，毛利率增長9.2個百分點。



閱文三大收入來源依次為在線閱讀、版權營運及紙質圖書。今年上半年，在線閱讀收入160萬元，佔總收入近85%，按年增126%，其他收入還有在線遊戲及廣告。



據外媒報道，閱文集資額介乎6億至8億美元，即約46.8億至62.4億港元，昨日起至下周二（24日）於香港、新加坡、倫敦及美國會見機構投資者。騰訊昨公佈，每持有1256股騰訊股份，可認購1股預留的閱文股份，而要取得優先認購權，最遲要在今天買入騰訊。