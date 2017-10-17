  • 2017年10月17日 星期二
  • 27º
  • 81%
熱門： 阿嬌老父斬三母女渣馬一地兩檢翁美玲

日報新聞 > 財經

﻿馬化騰再減持騰訊套21億

2017-10-17 列印
　　騰訊（700）主席馬化騰不斷大手減持股份之際，騰訊股價卻未受影響，昨日仍創出新高的355.6元。 「馬化騰環球基金會」繼上月減持200萬股套現約6.45億元之後，馬化騰本月再度減持騰訊股份，一連四日合共減持600萬股，每股作價由約348.09元至351.83元，合共套現約21.04億元。

　　馬化騰由上周二（十日）至上周五（十三日）連續四日減持騰訊股份，每日各減持150萬股，四日共減持600萬股股份，馬化騰由本來持股8.69%，降至8.63%。馬化騰近期頻頻套現，但他的財富仍在中國恒大（3333）董事長許家印之下，以2500億元人民幣位列第二。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd